И БЕЗ СЕДМИЦЕ 7 ИГРАЧА СЕ ФИНО ОПАРИЛО Погледајте који су ЛОТО бројеви извучени у 86. колу

31.10.2025. 21:04 21:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневик/Ало
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

Према најновијем извештају Државне лутрије Србије, у 86. колу игре на срећу Лото седмица која је износила 1.500.000 евра није извучена.

Међутим,  играча погодила су шетицу вредну  динара.

У главном Лото извлачењу извучени су бројеви: 1, 2, 6, 10, 18, 24, 34.

Седмица, која је износила 1.500.000 евра, није извучена.

Вечерас је 7 играча погодило шестицу која је вредела 532.416 динара.

Лото плус

Добитна комбинација гласила је: 6, 20, 21, 22, 27, 29, 36

У Лото плус извлачењу није извучена седмица која је вредела 950.000 евра.

Џокер извлачење

Џокер игра у 86. колу се играла за 460.000 евра.

Џокер комбинација гласила је: 0 2 2 0 2 7

У овом колу није извучен "џокер" добитник.

Комплетан извештај и резултате Лото извлачења можете погледати на сајту Државне лутрије Србије.
 

лото лото извлачење лото премија лото седмица државна лутрија србије
Извор:
Дневик/Ало
Пише:
Дневник
