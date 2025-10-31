И БЕЗ СЕДМИЦЕ 7 ИГРАЧА СЕ ФИНО ОПАРИЛО Погледајте који су ЛОТО бројеви извучени у 86. колу
Према најновијем извештају Државне лутрије Србије, у 86. колу игре на срећу Лото седмица која је износила 1.500.000 евра није извучена.
Међутим, играча погодила су шетицу вредну динара.
У главном Лото извлачењу извучени су бројеви: 1, 2, 6, 10, 18, 24, 34.
Седмица, која је износила 1.500.000 евра, није извучена.
Вечерас је 7 играча погодило шестицу која је вредела 532.416 динара.
Лото плус
Добитна комбинација гласила је: 6, 20, 21, 22, 27, 29, 36
У Лото плус извлачењу није извучена седмица која је вредела 950.000 евра.
Џокер извлачење
Џокер игра у 86. колу се играла за 460.000 евра.
Џокер комбинација гласила је: 0 2 2 0 2 7
У овом колу није извучен "џокер" добитник.
Комплетан извештај и резултате Лото извлачења можете погледати на сајту Државне лутрије Србије.