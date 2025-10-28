broken clouds
"ШЕСТИЦА" МУ ДОНЕЛА ПРЕКО 3 МИЛИОНА ДИНАРА Извучени бројеви 85. кола игре на срећу ЛОТО

28.10.2025.

28.10.2025. 20:29 20:39
Дневник
Дневник
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 85. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.450.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 6, 4, 11, 33, 35, 21 и 2

Шестицу погодио само један играч и они су богатији за 3.385.440  динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 930.000 евра, а извучени су бројеви  38, 35, 19, 11, 3, 1 i 12.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 460.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви: 3, 6, 4, 8, 0 i 1. 

Наредно коло је 31.октобра.

лото лото добитак лото добитник лото извлачење лото плус лото премија лото седмица
Дневник
Дневник
Друштво
