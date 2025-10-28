"ШЕСТИЦА" МУ ДОНЕЛА ПРЕКО 3 МИЛИОНА ДИНАРА Извучени бројеви 85. кола игре на срећу ЛОТО
28.10.2025. 20:29 20:39
У 85. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.450.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 6, 4, 11, 33, 35, 21 и 2
Шестицу погодио само један играч и они су богатији за 3.385.440 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 930.000 евра, а извучени су бројеви 38, 35, 19, 11, 3, 1 i 12.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 460.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 3, 6, 4, 8, 0 i 1.
Наредно коло је 31.октобра.