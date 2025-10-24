ОПЕТ НЕМА “СЕДМИЦЕ“ Четири играча имају шест погодака ОВО СУ ВЕЧЕРАС ИЗВУЧЕНИ ЛОТО БРОЈЕВИ
24.10.2025. 20:22 20:30
Према најновијем извештају Државне лутрије Србије, у 84. колу игре на срећу Лото седмица износила је 1.350.000 евра.
Добитника није било, а комбинација која је извучена гласи: 30, 34, 13, 7, 18, 25 и 1, а четири играча су освојила “шестицу” која је у овом колу вредела 850.448 динара.
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вредности од 910.000 евра, није било добитника. Извучени су следећи лото бројеви: 37, 11, 1, 6, 7, 24 и 5.
Џокер игра у 84. колу играла се за 440.000 евра и није било срећних добитника. Извучени су бројеви: 2, 1, 1, 4, 9 и 1. Више среће желимо вам у наредном колу које је на програму у уторак 28. октобра.
(Mondo.rs)