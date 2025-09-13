ХОЛИВУДСКИ БОЈКОТ ЗАПАЛИО ФИЛМСКУ ИНДУСТРИЈУ Преко 4.000 глумаца и редитеља против Израела – велики студио каже НЕ
Компанија Парамаунт саопштила је данас да осуђује најаву више од 4.000 глумаца, забављача и продуцената, укључујући и поједине холивудске звезде, да неће сарађивати са израелским филмским институцијама које сматрају саучесницима у злостављању Палестинаца.
Парамаунт је први велики филмски студио који је одговорио на најаву о бојкоту израелске филмске индустрије која је објављена у понедељак, пренео је Ројтерс.
„Нисмо сагласни са недавним напорима да се бојкотују израелски филмски ствараоци. Ућуткивање појединачних креативних уметника на основу њихове националности не промовише боље разумевање, нити унапређује изгледе за постизање мира”, наводи се у саопштењу.
Више од 4.000 глумаца, забављача и продуцената, укључујући и поједине холивудске звезде, навело је да никога не позивају да престане да сарађује са израелским уметницима и продуцентима, већ да се уместо тога филмски радници позивају да одбију да раде са израелским институцијама које су, како се наводи, саучеснице у кршењу људских права Палестинаца.
Међу потписницима су глумци Оливија Колман, Ема Стоун, Марк Рафало, Тилда Свинтон, Риз Ахмед, Хавијер Бардем и Синтија Никсон.
„Искрено се надамо да Парамаунт, у својој данашњој изјави, ненамерно погрешно представља обавезивање у покушају да ућутка наше колеге у филмској индустрији”, саопштила је организација Филмски радници за Палестину.
Више стручњака за људска права и научници процењују да напад Израела на Појас Газе од октобра 2023. године представља геноцид.
Израел своје акције представља као самоодбрану након напада палестинских милитаната Хамаса у октобру 2023. године у којем је убијено 1.200 људи, а више од 250 узето за таоце.