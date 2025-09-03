(ФОТО) СРПСКА ДОКТОРКА УЛЕПШАВА ХОЛИВУД! Донатела Версаћи је једна од МНОГИХ на њеној листи ПОГЛЕДАЈТЕ ко још користи њене услуге!
Откријте тајну лепоте коју познате холивудске звезде и иконе стила настоје да опонашају.
Др Радмила Лукиан, стручњакиња за борбу против старења, својом магијом одушевљава славне личности из целог света.
Др Радмила Лукиан подржала је amFar гала свечаност, која се традиционално организује у оквиру Венецијанског филмског фестивала, а на свечаном догађају појавила се у сребрно-белој хаљини.
Хаљина коју је носила има изрез на грудима, откривајући сребрни топ, ту је и дубок шлиц и провидни делови од тила, али није било ничег вулгарног и сувишног. Бројне звезде често прелазе границе када бирају тоалету.
Радмила Лукиан пленила је лепотом и стилом, а бројна њена издања с црвеног тепиха показују да парира светским звездама, које хрле у њену ординацију у Дубаију.
Др Радмила Лукиан, позната као "докторка чаробница" због успешног рада, власница је дерматолошке клинике Lucia у Дубаију где Линдзи Лохан живи годинама.
Радмила се бави дерматологијом, а њена специјалност је борба против старења. Клиника у Дубаију пружа дерматолошке услуге, као и пластичне операције и разне естетске и козметичке процедуре.
Радмилу Лукиан зову првом докторком познатих личности у Дубаију, а почетком ове године, славна манекенка Наоми Кембел посетила је њену ординацију, изгледајући запањујуће младолико у 55. години.
Појавила се и слика глумице Еве Лонгорије Бастон (50) и ове докторке, а чувену Габријелу Солис из "Очајних домаћица" дуго прате комплименти да се годинама не мења.
У ординацију докторке из Дубаија долазе и инфлуенсерке, а третмани нису резервисани само за жене, већ и мушкарци желе да се подмладе. На Инстаграм профилу клинике истиче се да се тамо раде револуционарне процедуре подмлађивања. У успешност тих метода уверила се и глумица Линдзи Лохан.
Како Донатела Версаће данас изгледа лепше и млађе него последњих неколико година, сумња се да је и она на листи клијената др Радмиле Лукиан.
