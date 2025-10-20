(ФОТО) СРПСКА ИНФЛУЕНСЕРКА НА ВРХУ, ПОЗИРАЛА СА РОНАЛДОВОМ ГЕОРГИНОМ Тамара Калинић прошетала само 2 аутфита и направила "модни ршум"
Тамара Калинић је посетила Ријад поводом недеље моде у Саудијској Арабији
Српска инфлуенсерка Тамара Калинић провела је два дана у Ријаду поводом недеље моде у Саудијској Арабији, и како сама каже "одлази са срцем пуним гостопримства, љубазности и моде, наравно!"
Иако је Ријад познат по својим строгим правилима и конзервативном кодексу облачења, Тамара Калинић је успела да спакује српски шарм, парче париског стила и дозу оријенталне елеганције у само два аутфита.
За прво појављивање Тамара је одабрала беле широке панталоне и свиленкасту блузу у истој нијанси, уз шал од идентичног материјала који је додао савршен додир софистицираности. Цео изглед је био једноставан, али онако "Тамара једноставан", што значи беспрекоран до последњег детаља.
За други дан модне манифестације, одлучила се за дугу белу хаљину са ширим горњим делом, израђену од свиленкастог материјала који се преливао на светлу и нежно падао преко рамена. Набори на хаљини су дали дискретан визуелни акценат и учинили да једноставност изгледа постане уметност.
Наравно, модни зналци су одмах приметили да је њен најбољи аксесоар била коса. Бујна, здрава, обликована у опуштене таласе који су савршено заокружили цео утисак. Шминка? Нити премало нити превише, тачно како треба - елегантна, сведена и беспрекорно изведена.
Георгина Родригез и дијамант који има сопствени поштански број
Али ни то није све, фотографија Тамаре са Георгином Родригез, вереницом славног фудбалера Кристијана Роналда, изазвала је прави мали талас одушевљења на Инстаграму.
Георгина је изгледала као да је управо сишла са насловне стране са зализаном пунђом, у мантилу са енглеским везом на рукавима и дискретаним шал око врата, у складу са правилима која важе за жене у Саудијској Арабији.
Наравно, пажљивом оку ништа не промиче, па су многи приметили да је Георгина вешто позиционирала леву руку напред, тако да Роналдов огромни дијамант на њеном прсту засија у пуном сјају. Можда је дијамант био велик, али ни Тамарин осмех и енергија нису заостајали.