ОВО ЈЕ ПРВИ ЗНАК ОПАКЕ БОЛЕСТИ Алцхајмер почиње раније него што мислите! ПРВИ АЛАРМ се јавља 25 година пре заборавности
Већина људи Алцхајмерову болест повезује са губитком памћења, али нова студија британских научника открива да се први знакови болести могу јавити и до 25 година раније, и то на потпуно неочекиван начин – кроз потешкоће у просторној оријентацији.
Научници са Универзитетског колеџа Лондон (УЦЛ) спровели су студију на 100 учесника старости од 43 до 66 година који су имали повећан ризик за развој Алцхајмера због наследних или животних фактора.
Иако нису показивали симптоме болести, резултати тестова показали су значајне разлике у способности навигације у простору.
Тест је спроведен путем виртуелне реалности (ВР), а особе са већим ризиком су показале лошије резултате у сналажењу, иако су сви остали когнитивни тестови, укључујући памћење, били у границама нормале.
Главна ауторка студије, др Коко Њутон, изјавила је: „Наши резултати указују да промене у понашању повезане с просторном оријентацијом могу бити најранији дијагностички знак Алцхајмерове болести.“
Професор Денис Чен, који је водио истраживање, додаје да ово сазнање повезује клиничке симптоме с променама у мозгу, што може помоћи у развоју ефикаснијих метода раног откривања и лечења.
Мушкарцима теже
Занимљиво је и то да су, према подацима из студије, мушкарци показивали веће потешкоће у сналажењу него жене, пише „Експрес“ . То би могло имати импликације на даља истраживања родних разлика у развоју деменције, пише Нај жена.
Др Ричард Окли из организације „Alzheimer's Society“ истиче: „Проблеми са оријентацијом могу бити међу првим знаковима болести, што додатно наглашава важност ране и прецизне дијагностике.“