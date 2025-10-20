ДАРКО ЛАЗИЋ ДОЖИВЕО НОВУ НЕЗГОДУ Пао са квада који је возио у шуми ЕВО У КАКВОМ ЈЕ СТАЊУ
Певач Дарко Лазић доживео је нову незгоду пре два дана!
Како сазнаје Telegraf.rs, Лазић је пао са квада који је возио у шуми и том приликом сломио је ребро.
Иначе, Лазић је са сломљеним ребром прошле ноћи певао у једном клубу у Београду, а на неколико снимака видело се како се хвата за леву страну са болном гримасом на лицу.
Подсетимо, Дарко Лазић је недавно имао удес са својом женом Катарином, након повратка са промоције песме његове свастике Тијане Матић.
Иако је непосредно након удеса рекао да није пио, Лазић је у тренутку несреће у крви имао 1.93 промила алкохола.
Нешто касније је пред камерама признао да јесте попио "неколико пића".
Лазић се мало након удеса похвалио на мрежама сликом са мотора који је провозао, што је с разлогом покренуло нову лавину коментара.
"Немој, молим те", "Батице, бежи од мотора", "Шта вам је људи, човек има 9 живота", "Мотор је наоружан са тобом", "Кад буду изашли летећи аутомобили, немој да купујеш, ударићеш у неку бандеру", коментари су који су се низали.Лазић је неколико дана након несреће организовао славље поводом прославе првог рођендан ћерке Срне, када је проговорио о несрећи први пут.
- Ја сам одлично, што се може видети, никад боље. Малочас сам напоменуо, али ево да напоменем и сада, не бих да дајем изјаве поводом несреће, о томе ћемо када се заврши вештачење и цела процедура. Ја сам био у полицији и дао изјаву шта треба. Када се све заврши имаћете конкретну целу информацију, након свега, како је заправо било. То шта се преносило, како јесте и како није, тако да... Не желим да јавност има лажну слику, свако ће добити праву информацију када се заврши све - казао је тада.