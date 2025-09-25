scattered clouds
ТУЖИЛАШТВО СЕ ОГЛАСИЛО ПОВОДОМ НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ УЧЕСТВОВАО ПОЗНАТИ ПЕВАЧ ДАРКО ЛАЗИЋ Ова одлука се чека

25.09.2025. 11:14 11:19
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
darko
Фото: Screenshot YT Blic TV

Певач Дарко Лазић пијан ударио је у аутобус код Арене сат након поноћи.

Тада је са њим у колима била и супруга Катарина, док је возач аутобуса био сам.

Огласио се и певач, као и Тужилаштво.

- Јавни тужилац Трећег основног јавног тужилаштва у Београду је, након што је обавештен да се на територији ГО Нови Београд, на државном путу, код искључења за “Београдску арену” дана 25.09.2025. године, после поноћи, догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали возач аутомобила марке “Мерцедес ГЛЕ” Д.Л. (34) и возача аутобуса власништво “ГСП Београд” Р.М. (65) и у којој су возач Д.Л. и путница и његовог возила К.Л. (35) задобили лаке телесне повреде, наложио полицијским службеницима Управе саобраћајне полиције да изврше увиђај саобраћајне незгоде и сачине записник о извршеном увиђају, да сачине фотодокументацију, израде скицу лица места, изузму видео снимке са надзорних камера, да се од учесника догађаја узме крв и урин како би се утврдило евентуално присуство алкохола и психоактивних супстанци, да се изврши ванредни технички преглед возила, као и да се узму изјаве од свих лица која имају сазнања о предметном догађају у циљу утврђивања тачних околности под којим се догодила саобраћајна незгода.

- Након што полицијски службеници поступе по свим налозима, сачине извештај и доставе га тужилаштву заједно са свим прибављеним материјалним доказима, јавни тужилац ће донети одлуку да ли се у радњама неког лица стичу елементи кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности - стоји у саопштењу.

Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.

Лазић је примљен на ВМА-а где му је ушивена глава. Његова супруга Катарина хоспитализована је у КБЦ Земун где је пуштена након указане лекарске помоћи.
 

