ОГЛАСИО СЕ ДАРКО ЛАЗИЋ НАКОН НЕСРЕЋЕ Добио повреде главе: "Падала је киша, занео ме ауто! Хвала Богу, ником ништа, преживели смо!"

Певач се први пут огласио за медије и открио како је до несреће дошло.

- Изгубио сам контролу, видим да су сви пренели да сам био у алкохолисаном стању, и спомињу се недозвољене супстанце. Ја имам све налазе из болнице. Хвала Богу, ником ништа, преживели смо. Моја супруга је добро, ја сам добио повреде главе, ништа страшно. Падала је киша, занео ме је ауто, ударио сам у аутобус. Нико није био у аутобусу, нико није повређен, сви смо живи и здрави. Није било ни прекорачење брзине, идемо даље - рекао је Дарко.

Додао је да га је највише бринуло стање његове супруге:

- Нас су раздвојили у једном тренутку, ја сам био у несвесном стању, али ја се тога не сећам. Јако ми је драго што су органи реда одреаговали брзо, као и Хитна помоћ. Видео сам да је нема поред мене, одмах сам питао да ли је она добро - рекао је Лазић и наставио:

- Ја само знам када сам дошао у болницу и када сам видео себе у огледалу и да ми је глава поцепана, доктор ми је рекао да није толико страшно колико је могло да буде. Имам 15 копчи, али морам да напоменем да алкохола и недозвољених супстанци нема.

Дарко и Катарина враћали су се са промоције нове песме њене сестре Тијане Матић када је дошло до несреће. Само неколико сати раније, били су у веселом друштву - са Тијаном, као и Дарковом бившом супругом Аном Севић и њеним мужем Данијелом.

- Ми смо фамилија, Ана Севић, Данијел, Каћа, ја, кума Андреана Чекић,Каћине сестре. Ми смо нормални људи, јако се лепо дружимо, сви смо срећни. На вашару је било дивно. Шабачки вашар је традиција, то је нешто посебно и другачије. Од малих ногу идем на вашар - рекао је Дарко, а онда открио да постоји могућност да им Ана крсти друго дете, ако добију.

- Ана Севић ће бити кума следећем детету, ако Бог да, што да не - додала је Катарина.