АКО СТЕ СЕ ИКАДА ПИТАЛИ... Viber има скривену листу ваших блокираних контаката, ако се предомислите ЕВО ГДЕ ЋЕТЕ ЈЕ НАЋИ

20.10.2025. 21:19
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
d
Фото: Dnevnik.rs

Ако сте некада неког блокирали на Виберу, а више нисте сигурни кога, постоји начин да то проверите.

Viber има посебну листу блокираних контаката коју многи корисници никада нису ни отворили. На њој се налазе сви бројеви које сте блокирали, без обзира на то када се то десило или да ли су још увек у вашем именику. 

Већина корисника не зна да блокирани контакти не нестају из система, већ да су само премштени на скривену листу у оквиру подешавања приватности. Ако сте некога блокирали случајно или из беса, могуће је да се и даље налази тамо, иако га више ни не видите у порукама.  

Ова функција постоји годинама, али је мало ко користи, јер није лако уочљива у менију апликације. 

Како да пронађете листу блокираних на Виберу

Да бисте отворили тајну листу блокираних, потребно је да уђете у Settings, затим у одељак Privacy, и тамо пронађете опцију Блоцкед лист. На тој листи налазе се сви контакти које сте блокирали од тренутка када сте инсталирали апликацију. 

Ако желите да некога уклоните са листе, довољно је да поред имена притиснете Унблоцк. Након тога та особа поново може да вам шаље поруке, види вашу профилну слику и статус. 

Уколико користите више уређаја са истим Вибер налогом, листа блокираних је заједничка, па ће свака промена одмах бити видљива и на телефону и на рачунару. 

(Telegraf.rs)

 

Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
