Невероватна срећа! ЖЕНА ПИТАЛА ChatGPT ЗА БРОЈЕВЕ Освојила 100.000 долара на лутрији
Невероватна срећа осмехнула се 45-годишњој Тами Карви из Мичигена, која је освојила 100.000 долара на америчком Пауерболу захваљујући бројевима које јој је одабрала вештачка интелигенција.
Ову необичну методу открила је након што је преузела свој добитак.
Бројеви одабрани у трену
"Замолила sam ChatGPT za сет Пауербол бројева и то су бројеви које сам играла", изјавила је Карви за Мичигенску лутрију.
Појаснила је како не игра редовно, већ само када главни добитак достигне вртоглаве износе.
"Играм Пауербол само када џекпот нарасте, а био је преко милијарду долара, па сам одлучила да купим листић", додала је.
Изненађење након провере
Четири броја која јој је четбот генерисао подударала су се с извученим белим Пауербол куглицама, што јој је аутоматски донело 50.000 долара. Међутим, како је уплатила и додатну опцију Пауер Плеј, њен се добитак удвостручио на импресивних 100.000 долара. Занимљиво је да испрва није била свесна пуног износа.
"Гугл ми је рекао да је награда 50.000 долара, па сам мислила да сам толико освојила", испричала је Карви. "Тек када сам се пријавила на свој налог лутрије, схватила сам да сам додала Пауер Плеј и заправо освојила 100.000 долара! Мој супруг и ја били смо у потпуном шоку."
Планови за будућност
Срећна добитница планира да искористи новац за отплату стамбеног кредита, а остатак ће ставити на штедњу. Иако је користила вештачку интелигенцију за одабир бројева, из лутрије су нагласили како је њен добитак искључиво резултат среће.
"Резултати свих извлачења су насумични и не могу се предвидети коришћењем вештачке интелигенције или других алата за генерисање бројева", поручили су из лутрије.
Тренд се наставља?
Занимљиво је да Карви није прва особа која је освојила значајан износ помоћу бројева генерисаних од стране ChatGPT-a.Сличну срећу имала је и Кери Едвардс из Вирџиније, која је такође погодила пет Пауербол бројева. Њен почетни добитак од 50.000 долара, захваљујући опцији Пауер Плеј, утростручен је на 150.000 долара, пише Index.