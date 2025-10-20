ПРОРЕКЛИ СУ ЈОЈ ДА ЋЕ БИТИ СЛАВНА КАО ТИТО Данас слави рођендан, али тај дан за ЛЕПУ БРЕНУ носи тужну симболику
Певачица Лепа Брена данас слави 65. рођендан, али овај датум за њу није само дан радости, већ и сећање на најтужнији тренутак у животу.
Рођена у Тузли, одрасла у Брчком, Брена је као девојчица сањала обичан живот, не слутећи да ће постати једна од највећих звезда бивше Југославије. Њен отац Абид био је медицински техничар, мајка Ифета кројачица, а скромно детињство провела је са братом и сестром, делећи све што су имали.
Још као девојчица, како је сама испричала, један непознати човек јој је прорекао славу:
– Питао је маму чија сам, а онда рекао: „Као што је познат Тито, тако ће бити позната и она“. И заиста, живот јој је донео светску славу.
Брена је касније посетила и чувену видовњакињу бабу Вангу, која јој је, како каже, такође предвидела велики успех, брак са човеком у белој униформи и живот пун путовања и пословања.
Ипак, поред блиставе каријере, Брена је проживела и тешке тренутке – отмицу сина Стефана и губитак родитеља.
Најболнији тренутак везан је управо за њен рођендан: њен отац преминуо је 20. октобра 2010. године, на дан када је требало да прослави свој педесети рођендан. Уместо славља, тог дана започиње њена најдубља туга.
Неколико година касније, изгубила је и мајку, на дан породичне славе, што је бол учинило још тежом.
– Оно што ме највише боли јесте што нисам била поред оца у последњим тренуцима – признала је певачица.
За Лепу Брену рођендан више није само повод за славље, већ и подсетник на љубав и губитак који су заувек обележили њен живот.