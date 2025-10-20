„Ко шири такве информације?! ОГЛАСИО СЕ ДАРКО НА ВЕСТ ДА ЈЕ ПАО С КВАДА: То није истина!
Како смо је Телеграф нешто раније објавио, певач Дарко Лазић доживео је незгоду пре два дана, када је пао са квада у шуми и том приликом сломио ребро.
Иако са сломљеним ребром, Лазић није отказао наступ који је имао заказан за 19. октобар, па је прошле ноћи певао у Београду.
Поводом информације да је имао удес, екипа Телеграфа је позвала Дарка који тврди да информација није истинита.
Ко шири те информације?! Наравно да нисам пао, нити поломио ребро, да јесам не бих могао јуче да певам. Квад сам последњи пут возио прошле године - рекао је Дарко за Телеграф.
Након тога, инсистирао је да му новинар каже "од кога је добио ту информацију".
На нашу констатацију да се прошле ноћи током наступа у неколико наврата хватао за леву страну са болном гримасом, рекао је да - има грчеве.
Имам грчеве, јер ми је ту желудац који је скраћен - казао је, понављајући да "није било никакве незгоде".