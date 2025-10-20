light rain
9°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Ко шири такве информације?! ОГЛАСИО СЕ ДАРКО НА ВЕСТ ДА ЈЕ ПАО С КВАДА: То није истина!

20.10.2025. 21:28 21:32
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
певач
Фото: Youtube Printscreen/Pink

Како смо је Телеграф нешто раније објавио, певач Дарко Лазић доживео је незгоду пре два дана, када је пао са квада у шуми и том приликом сломио ребро.

Иако са сломљеним ребром, Лазић није отказао наступ који је имао заказан за 19. октобар, па је прошле ноћи певао у Београду.

Поводом информације да је имао удес, екипа Телеграфа је позвала Дарка који тврди да информација није истинита.
 

Ко шири те информације?! Наравно да нисам пао, нити поломио ребро, да јесам не бих могао јуче да певам. Квад сам последњи пут возио прошле године - рекао је Дарко за Телеграф.

Након тога, инсистирао је да му новинар каже "од кога је добио ту информацију".

На нашу констатацију да се прошле ноћи током наступа у неколико наврата хватао за леву страну са болном гримасом, рекао је да - има грчеве.

Имам грчеве, јер ми је ту желудац који је скраћен - казао је, понављајући да "није било никакве незгоде".
 

Дарко Лазић квад певач
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДАРКО ЛАЗИЋ ВОЗИО ТУЂИ АУТОМОБИЛ Огромна штета на мерцедесу, поправка ће коштати бар 120.000 евра ПЕВАЧ ИЗЈАВИО ДА НАМЕРАВА ДА НАСТАВИ ДА “ВОЗИ“ (ВИДЕО)
d

ДАРКО ЛАЗИЋ ВОЗИО ТУЂИ АУТОМОБИЛ Огромна штета на мерцедесу, поправка ће коштати бар 120.000 евра ПЕВАЧ ИЗЈАВИО ДА НАМЕРАВА ДА НАСТАВИ ДА “ВОЗИ“ (ВИДЕО)

25.09.2025. 18:31 18:35
Волим
0
Коментар
2
Сачувај