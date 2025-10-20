ИЗДАТО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ НА ОПАСНЕ ЗЕМЉЕ, НА ЛИСТИ 4 ДРЖАВЕ У ЕВРОПИ! Ево шта путници никако не треба да раде
Италија је издала ново упозорење за путовања својим грађанима, упирући на значајне безбедносне ризике за путнике у последњем кварталу ове године, а међу низом земаља нашла се и једна позната као једна од најсигурнијих у Европи за путнике.
На листи земаља на које се односе упозорења на повећани ризик од тероризма, политичке нестабилности, али и ситног криминала налазе се, између осталог:
Француска
Немачка
Уједињени Арапски Емирати (УАЕ)
Луксембург
Швајцарска
Промене у међународној безбедности утичу на проток путника и, најважније, на њихове планове у сезони, наводи портал Travelandtourworld.com. Нови сет путничких смерница Италије за четврти квартал 2025. нуди кључне информације о земљама које помажу путницима да, сходно њима, донесу одлуке у вези путовања.
Швајцарска
Швајцарска се сматра једном од најсигурнијих и политички најстабилнијих земаља на свету. Позната по својим мирним пејзажима, кристално чистим језерима и добро очуваним градовима као што су Цирих и Женева, Швајцарска пружа туристима беспрекорно искуство, наводи портал. Упркос њеној мирној репутацији, путници би требало да буду свесни ризика од ситног криминала, посебно у подручјима са великим бројем туриста. Швајцарска је и даље неутрална у политичким сукобима и има низак ризик повезан са тероризмом. Локална полиција је ефикасна, а укупна стопа криминала је међу најнижима у свету, наводи се. Иако Швајцарска није чланица Европске уније, она учествује у многим споразумима ЕУ, укључујући Шенгенски, који поједностављује путовања за грађане блока.
Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација (за грађане ЕУ) за улазак у земљу. С обзиром да је Швајцарска чланица Шенген зоне, за европске путнике нема додатних граничних провера
Ризик: Швајцарска има снажну безбедносну инфраструктуру и ризик од насилног криминала је минималан. Међутим, као и код било које веће туристичке дестинације, ситни криминал попут џепарења може да се деси, посебно у прометним областима као што су главна улица у Цириху или шеталиште поред језера у Женеви
Савет: Путницима се саветује опрез, посебно када посећују јавна дешавања, иду на пијаце или туристичке атракције где има много људи
Немачка
Немачка, економски мотор Европе, и даље се суочава са појачаним безбедносним забринутостима, посебно у већим градовима као што су Берлин, Минхен и Франкфурт. Иако је земља и даље безбедна за туристе, путници треба да буду на опрезу због ситних крађа и могућности терористичких активности, наводи портал.
Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација
Ризик: Повећано џепарање и ситан криминал у прометним урбаним подручјима
Савет: Путници да буду опрезни на местима где се окупља пуно људи, посебно на великим дешавањима или јавним окупљањима
Луксембург
Луксембург, мала земља позната по стабилној економији, пружа мирно искуство за путнике. Иако су стопе криминала генерално ниске, путници и даље треба да буду опрезни због џепарења у прометним туристичким местима.
Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација
Ризик: Минималан, ситан криминал у туристичким подручјима.
Савет: Генерални опрез на прометним локацијама попут града Луксембурга
Савет: Избегавајте ношење скупог накита и великих сума новца
Француска
Француска, посебно Париз, и даље су популарне дестинације за туристе, али је земља суочена са сталним безбедносним забринутостима због ризика од тероризма. Влада је појачала безбедност око главних туристичких локација, аеродрома и јавног транспортног система.
Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација
Ризик: Тероризам и џепарење на туристичким локацијама
Савет: Информишите се и будите у току са вестима о локалној безбедности, избегавајте велике гужве током националних празника
УАЕ
Уједињени Арапски Емирати нуде безбедно окружење за путнике, али су и даље рањиви због регионалних геополитичких тензија. Путници треба да буду опрезни у осетљивим подручјима као што су војне зоне и нафтна поља.
Путна документа: Потребан је валидни пасош
Ризик: Тероризам и строги локални закони
Савет: Поштујте локалне обичаје и законе, избегавајте политички осетљива подручја