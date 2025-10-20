overcast clouds
ИЗДАТО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ НА ОПАСНЕ ЗЕМЉЕ, НА ЛИСТИ 4 ДРЖАВЕ У ЕВРОПИ! Ево шта путници никако не треба да раде

20.10.2025. 18:48 19:05
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Фото: pixabay.com/ilustracija

Италија је издала ново упозорење за путовања својим грађанима, упирући на значајне безбедносне ризике за путнике у последњем кварталу ове године, а међу низом земаља нашла се и једна позната као једна од најсигурнијих у Европи за путнике.

На листи земаља на које се односе упозорења на повећани ризик од тероризма, политичке нестабилности, али и ситног криминала налазе се, између осталог:

Француска

Немачка

Уједињени Арапски Емирати (УАЕ)

Луксембург

Швајцарска

Промене у међународној безбедности утичу на проток путника и, најважније, на њихове планове у сезони, наводи портал Travelandtourworld.com. Нови сет путничких смерница Италије за четврти квартал 2025. нуди кључне информације о земљама које помажу путницима да, сходно њима, донесу одлуке у вези путовања.

Швајцарска

Швајцарска се сматра једном од најсигурнијих и политички најстабилнијих земаља на свету. Позната по својим мирним пејзажима, кристално чистим језерима и добро очуваним градовима као што су Цирих и Женева, Швајцарска пружа туристима беспрекорно искуство, наводи портал. Упркос њеној мирној репутацији, путници би требало да буду свесни ризика од ситног криминала, посебно у подручјима са великим бројем туриста. Швајцарска је и даље неутрална у политичким сукобима и има низак ризик повезан са тероризмом. Локална полиција је ефикасна, а укупна стопа криминала је међу најнижима у свету, наводи се. Иако Швајцарска није чланица Европске уније, она учествује у многим споразумима ЕУ, укључујући Шенгенски, који поједностављује путовања за грађане блока.

Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација (за грађане ЕУ) за улазак у земљу. С обзиром да је Швајцарска чланица Шенген зоне, за европске путнике нема додатних граничних провера

Ризик: Швајцарска има снажну безбедносну инфраструктуру и ризик од насилног криминала је минималан. Међутим, као и код било које веће туристичке дестинације, ситни криминал попут џепарења може да се деси, посебно у прометним областима као што су главна улица у Цириху или шеталиште поред језера у Женеви

Савет: Путницима се саветује опрез, посебно када посећују јавна дешавања, иду на пијаце или туристичке атракције где има много људи

Немачка

Немачка, економски мотор Европе, и даље се суочава са појачаним безбедносним забринутостима, посебно у већим градовима као што су Берлин, Минхен и Франкфурт. Иако је земља и даље безбедна за туристе, путници треба да буду на опрезу због ситних крађа и могућности терористичких активности, наводи портал.

Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација

Ризик: Повећано џепарање и ситан криминал у прометним урбаним подручјима

Савет: Путници да буду опрезни на местима где се окупља пуно људи, посебно на великим дешавањима или јавним окупљањима

Фото: pixabay.com/ilustracija

Луксембург

Луксембург, мала земља позната по стабилној економији, пружа мирно искуство за путнике. Иако су стопе криминала генерално ниске, путници и даље треба да буду опрезни због џепарења у прометним туристичким местима.

Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација

Ризик: Минималан, ситан криминал у туристичким подручјима.

Савет: Генерални опрез на прометним локацијама попут града Луксембурга

Савет: Избегавајте ношење скупог накита и великих сума новца

Француска

Француска, посебно Париз, и даље су популарне дестинације за туристе, али је земља суочена са сталним безбедносним забринутостима због ризика од тероризма. Влада је појачала безбедност око главних туристичких локација, аеродрома и јавног транспортног система.

Путна документа: Потребан је валидни пасош или друга идентификација

Ризик: Тероризам и џепарење на туристичким локацијама

Савет: Информишите се и будите у току са вестима о локалној безбедности, избегавајте велике гужве током националних празника

УАЕ

Уједињени Арапски Емирати нуде безбедно окружење за путнике, али су и даље рањиви због регионалних геополитичких тензија. Путници треба да буду опрезни у осетљивим подручјима као што су војне зоне и нафтна поља.

Путна документа: Потребан је валидни пасош

Ризик: Тероризам и строги локални закони

Савет: Поштујте локалне обичаје и законе, избегавајте политички осетљива подручја

 

Блиц.рс

