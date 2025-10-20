ЗБОГ РАЗВОДА ВЛАСНИКА ПАТЕ И ПСИ И МАЧКЕ Ако након разлога урадите ОВО, ЉУБИМАЦ ВАМ ТО НЕЋЕ ОПРОСТИТИ
Kада се догоди раскид везе или брака, "задаци" који следе партнерима су многобројни: проналажење новог дома, подела заједничке имовине, селидба, промена школе за децу, брига о рачунима, измена података у документима... али усред овог хаоса и сломљених срца налазе се кућни љубимци који често доживе занемаривање. Ипак, и пси и мачке пате због новонасталих околности, иако немају језик да то изразе.
Савете о томе како се треба понашати према кућним љубимцима током овог бурног животног периода дао је Расел Хартштајн, консултант за понашање паса и власник "Fun Paw Care Dog Training" у Лос Анђелесу. Он је поделио сазнања о томе како разводи и раскиди утичу на кућне љубимце и објаснио шта власници паса и мачака могу да ураде како би олакшали живот својим животињама.
Хартштајн описује раскид као трауматичан догађај. Kада се родитељи раздвоје, то је пођеднако емотивно стресно како деци, тако и кућним љубимцима, а најчешће емоције су: стрес, туга и депресија. Уобичајене промене у понашању кућних љубимаца су: мањак енергије, лењост, летаргија, чешће и дуготрајније спавање, изостанак апетита и друга некарактеристична понашања.
Ако планирате да се растанете од партнера, будите пажљиви према својим љубимцима. Уколико постоји обострана жеља, договорите се да их обоје виђате и бринете о њима различитим данима. Ово је веома корисно не само за сваког партнера, како би направио паузу у обавезама, већ и за љубимца који треба да буде укључен у живот сваког члана породице.
Старатељство над кућним љубимцем слично је начину на који родитељи договарају старатељство над својом децом и веома је корисно за све укључене. Али ако "дељење" кућног љубимца није изводљиво, власник који о животињи брине треба да јој пружи много више утехе, сигурности, љубави, подршке и пажње током почетног периода раскида и неколико недеља па чак и месеци након тога. Обратите пажњу на то да мачку или пса не остављате предуго саме у дому, јер они и те како осећају недостатак особе коју су волели и били јој привржени током вашег заједничког живота.
Уколико је један од власника занемаривао или злостављао животињу, љубимац ће се боље осећати након што нестане особа која није обраћала пажњу на њега. Дакле, ако је ваш партнер био насилан према љубимцу, не покушавајте да се договорите о посетама или заједничкој бризи о кућном љубимцу.
