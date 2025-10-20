Сви смо били у овој ситуацији ЕВО ЗАШТО НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ СЕТИТЕ НЕЧИЈЕГ ИМЕНА Психологија открива шта се дешава у мозгу када упознамо нову особу
Научни чланак објављен у популарном психолошком часопису "Psychology Today" објашњава да имена обично немају логичну везу са особом.
Већина људи је доживела неугодан тренутак када су упознали некога и нису могли да се сете његовог имена. Ова ситуација је чешћа него што мислите, али чак може изазвати анксиозност или конфузију. Са психолошке тачке гледишта, овај феномен превазилази једноставан недостатак пажње. Када упознамо некога, мозак чува низ података о тој особи, укључујући и његово име.
Зашто заборављамо имена људи
Али због преоптерећења информацијама које свакодневно обрађујемо, наш мозак често даје приоритет ономе што сматра најрелевантнијим у том тренутку, узрокујући да одређени подаци избледе у позадини, као што је име случајног познаника.
Многи људи имају тенденцију да мисле да их памћење издаје или да немају интерес да запамте име. Али психологија је истраживала овај феномен: од начина на који мозак обрађује информације до емоционалног значаја који придајемо одређеним подацима.
Памћење имена функционише другачије
Према професору психологије Давиду Лудену са колеџа Георгиа Gvinnett, памћење имена функционише другачије од памћења других врста информација. У научном чланку објављеном у популарном психолошком часопису, он објашњава да имена обично немају логичну везу са особом, што их чини тежим за памћење у поређењу са другим врстама података, као што је физички изглед или посао којим се особа бави.
Према објављеној студији, главни разлог за заборављање имена је недостатак понављања и асоцијације. Наш мозак мора да успостави везу између нечијег лица и имена, а то је тешко урадити када смо тек упознали некога. Ако не ојачамо ту асоцијацију (име-особа), она брзо нестаје из нашег сећања.