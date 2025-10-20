overcast clouds
ЖЕЛИТЕ ГУСТУ ЧОРБУ БЕЗ ЗАПРШКЕ? Могуће је и јако једноставно ХОТЕЛСКИ КУВАР ОТКРИВА ТАЈНИ САСТОЈАК

20.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Нет.хр
супа
Фото: pexels/Ilustracija

Од зимских чорби с празилуком и кромпиром до летњих супа од парадајза и босиљка, супа је темељ сваке добре кухиње јер је једноставна, економична и здрава.

Ипак, танка је линија између савршено укусне и превише воденасте супе без карактера. Неколико професионалних кувара поделило је једноставно решење – и сви су се сложили да се тајна крије у састојку који већ имамо код куће.

Према писању Express-а, реч је о скробу, који је кључан за постизање идеалне густине супе – под условом да се користи умерено. Сваки кувар има свој приступ, али циљ је исти: добити баршунасту текстуру и задржати чист, богат укус поврћа и бујона.

Хотелски кувар Шон Дел каже да је његово решење старомодно, али поуздано:
„Без обзира коју супу кувам, увек додам неколико већих, ољуштених и исечених кромпира. Он је природни згушњивач и даје супи прелепу кремасту текстуру.“
Он упозорава да се брашно не додаје директно у лонац јер се може згрудвати, као и да треба бити опрезан с кукурузним скробом – лако се може прећи из ретке супе у густу, лепљиву масу.

Слично размишља и Џон Бартон-Рејс, главни кувар једног ресторана:
 

„Не стављајте брашно у супу. Боље је размутити кашичицу кромпировог скроба у мало воде и убацити је директно у јело.“
Он додаје да је ова метода посебно добра за бистре супе и месне бујоне, док се код кремастих често може постићи жељена густина додавањем мало павлаке за кување.

Неки рецепти се и сами природно згушњавају – на пример, супа од лука постаје гушћа што се више лука користи, јер се он кувањем распада и ослобађа природне шећере и влакна. Класичне француске супе могу се обогатити мешавином жуманца и павлаке, али је важно да се јело скине с ватре пре додавања да се јаје не би скувало.

Дакле, ако вам следећи пут супа испадне преретка, заборавите на запршку – решење је једноставно и већ је у вашој кухињи: скромни, али моћни кромпир.

запршка чорба кромпир
