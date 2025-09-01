СИРОМАШНА ЧОРБА ИТАЛИЈАНСКИХ СЕЉАКА ДАНАС ЈЕ ПРАВИ ХИТ Пробајте овај специјалитет од пасуља и поврћа
Тосканска кухиња позната је по својој једноставности и коришћењу сезонских намирница, а чорба од пасуља (zuppa di fagioli) један је од најпознатијих примера такозване „cucina povera“ – сиромашне кухиње која је из нужде стварала укусна и хранљива јела.
Примарно су је припремали сељаци и радници на тосканским имањима, користећи оно што су имали при руци: пасуљ, поврће из врта, зачинско биље и маслиново уље. Данас је ова густа, ароматична чорба омиљена широм Италије, али и ван ње. За овај кишни викенд нема бољег избора – прави „comfort food“ који се радо једе у свако годишње доба.
Потребни састојци:
маслиново уље
црни лук
шаргарепа
стабљике целера
бели лук
слатка црвена паприка
пилећи бујон
кувани бели пасуљ или пасуљ из конзерве
рузмарин
лист ловора
кељ или блитва
со и бибер
сланина
Начин припреме:
На маслиновом уљу прво динстајте исецкани лук, шаргарепу и целер док не омекшају, а затим додајте бели лук и црвену паприку. Када запахне, уље залите пилећим бујоном, додајте рузмарин и ловоров лист и сачекајте да чорба проври. Затим додајте исечени кељ и све заједно кувајте око петнаест минута.
Извадите ловор и рузмарин, па додајте пасуљ – део можете издробити или уситнити руком миксером за гушћу текстуру. Чорбу зачините сољу и бибером, а за крај послужите с хрскаво прженом сланином коју поспете по врху тањира. Послужите је топлу, уз парче хлеба или тостирану ћабату.