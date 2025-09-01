clear sky
СИРОМАШНА ЧОРБА ИТАЛИЈАНСКИХ СЕЉАКА ДАНАС ЈЕ ПРАВИ ХИТ Пробајте овај специјалитет од пасуља и поврћа

01.09.2025. 19:29 19:41
Фото: АИ илустрација

Тосканска кухиња позната је по својој једноставности и коришћењу сезонских намирница, а чорба од пасуља (zuppa di fagioli) један је од најпознатијих примера такозване „cucina povera“ – сиромашне кухиње која је из нужде стварала укусна и хранљива јела.

Примарно су је припремали сељаци и радници на тосканским имањима, користећи оно што су имали при руци: пасуљ, поврће из врта, зачинско биље и маслиново уље. Данас је ова густа, ароматична чорба омиљена широм Италије, али и ван ње. За овај кишни викенд нема бољег избора – прави „comfort food“ који се радо једе у свако годишње доба.

Потребни састојци:

маслиново уље

црни лук

шаргарепа

стабљике целера

бели лук

слатка црвена паприка

пилећи бујон

кувани бели пасуљ или пасуљ из конзерве

рузмарин

лист ловора

кељ или блитва

со и бибер

сланина

Начин припреме:
На маслиновом уљу прво динстајте исецкани лук, шаргарепу и целер док не омекшају, а затим додајте бели лук и црвену паприку. Када запахне, уље залите пилећим бујоном, додајте рузмарин и ловоров лист и сачекајте да чорба проври. Затим додајте исечени кељ и све заједно кувајте око петнаест минута.

Извадите ловор и рузмарин, па додајте пасуљ – део можете издробити или уситнити руком миксером за гушћу текстуру. Чорбу зачините сољу и бибером, а за крај послужите с хрскаво прженом сланином коју поспете по врху тањира. Послужите је топлу, уз парче хлеба или тостирану ћабату.

Индекс.хр

чорба италија јело пасуљ
