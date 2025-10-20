„Мама, старац у ормару пита да ли може да се игра“ ДА ЛИ ДЕЦА ЗАИСТА ВИДЕ ОНО ШТО МИ НЕ МОЖЕМО Само машта или ипак нешто више?
Три сата ујутру. Полумрак. Дете стоји поред кревета и шапуће: "Старац у мом ормару пита да ли може да се игра."
Нема хорор филма који може да парира том тренутку. А ако сте родитељ, вероватно сте и сами бар једном помислили - ово дете види нешто што ја не видим.
Деца имају ту чудну способност да усред ноћи изговоре реченице које заледе крв у жилама, па чак и најрационалнијим одраслима пробуде потребу да упале сва светла у кући. Неки психолози кажу да је то само моћ њихове маште. Други, пак, нису тако сигурни.
"У ходнику је жена са мокром косом и хаљином са мрљама..."
Једна мајка је испричала:
Једне ноћи ме је син пробудио и рекао да у ходнику стоји жена са мокром косом и тамном хаљином са мрљама. Рекао је да му шапуће да не улази у кухињу. Био је престрављен, држао ме је за руку док нисам проверила - ходник је био празан. Следећег јутра се свега сећао, детаљно. Као терапеут, знам како деца мешају фантазију и реалност, али ово је било превише специфично. - Кејла Хатис
"Мама, ко је та жена?"
Друга мама је поделила:
Моја ћерка (2) се пробудила плачући. Ушла сам да је утешим, а кад се смирила, тихо је питала: "Мама, ко је та жена?" Питала сам је која жена, а она је рекла: "Она што понекад улази у моју собу". Купили смо ноћну лампу, али је више никад није поменула. - Сара Маклин
"Ко је човек у плавој униформи?"
Још једна прича тера језу низ кичму.
Наш син Феникс је показао на базен и питао: "Ко је човек у плавој униформи?" Моја жена није видела никога. Описао је поштара који маше - баш како је изгледао њен отац који је умро пре него што се дете родило. - Ентони Мрока
Касније су, на сеанси са познатим медијумом Џоном Едвардом, чули реченицу коју нису заборавили: "Немојте се изненадити ако ваш син види мртве људе".
"Бака каже да не треба да будеш тужна"
Психолошкиња Џенет Реј Орт испричала је да деца често помињу баке и деке које никада нису упознала - као да их заиста познају.
Ћерка једне клијенткиње рекла је да бака "седи на трему и слуша птице" - а то је заиста било омиљено место њене баке. Друга девојчица је рекла мајци: "Бака каже да не треба да будеш тужна." Мајка никоме није рекла да пролази кроз тежак период. Али дете је, некако, знало.
Машта или нешто друго?
Стручњаци се слажу да дечја машта уме да буде живописна, али не могу да објасне све случајеве. Једно је сигурно - деца често говоре оно што одрасли више не примећују. И можда, само можда, кад следећи пут чујете мали глас из мрака како пита: "Мама, ко је то?" - вреди да се запитате да ли је то само сан.