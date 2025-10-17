ИСТРАЖИВАЊЕ ПОКАЗУЈЕ: И ФЕТУСИ МОГУ ДА ОСЕТЕ УКУСЕ Деца већ у материци „уче“ који ће „зелениш” волети!
Научници су открили неочекиван начин на који можете да наведете малу децу да заволе поврће.
Ако желите да ваше дете без проблема једе поврће кад одрасте, можда би требало да размислите о томе што једете у трудноћи. Ново истраживање сугерише да су малишани склонији да прихватите „зелениш” и друго поврће ако су му били изложени док су још били у мамином стомаку.
Тим научника са Универзитета Дурам открио је да новорођенчад позитивно реагује на мирисе хране коју су њихове мајке конзумирале током трудноће. Научници су анализирали изразе лица беба старих три недеље чије су мајке током трудноће редовно конзумирале кељ или шаргарепу.
Резултати истраживања су показали да су бебе чије су мајке конзумирале шаргарепу позитивно реаговале на њен мирис, док су оне које су биле изложене кељу у материци такође показале склоност према том мирису.
Ови подаци упућују на то да рана изложеност одређеним укусима може да утиче на касније прехрамбене преференције детета, што би родитељима могло да олакша увођење здравог поврћа у исхрану малишана.
Професорка Надја Рејсланд, стручњакиња за фетална и неонатална истраживања, која је већ раније привукла пажњу медија својим истраживањем о утицају пушења на нерођене бебе, била је водећи аутор ове студије, преноси Indepedent.
„Наша анализа израза лица беба сугерише да оне реагују позитивније на мирисе хране коју су њихове мајке јеле током последњих месеци трудноће. То потенцијално значи да бисмо могли да подстакнемо бебе да боље прихвате зелене врсте поврћа ако их изложимо тим укусима још док су у материци”, рекла је проф. Рејсланд.
Додала је како бебе током дохране често добијају слађе намирнице попут пиреа од шаргарепе, крушке или банане, али да би раније излагање зеленом поврћу могло да помогне у развијању склоности према њима.
„Ако мајка једе горко али здраво зелено поврће током трудноће, то би могло да помогне деци да га касније лакше прихвате и заволе”, истакла је.
Током истраживања које је обухватило 32 бебе из североисточне Енглеске, научници су користили памучне штапиће натопљене мирисом шаргарепе или кеља, али нису бебама давали храну на пробање јер су биле премале за излагање укусима.
Анализом видео-записа беба, научници су упоредили њихове реакције са онима које су показале још у материци. Резултати су показали да је учесталост израза „осмеха” порасла, док се број „плачљивих” израза смањио када су бебе осетиле мирис хране коју су познавале из материце.
Коауторка истраживања др Бејза Устун-Елајан рекла је: „Наша студија показује да фетуси не само да могу да осете и разликују укусе док су у материци, већ могу да почну да уче и развијају сећање на одређене укусе ако су им често изложени.”
Додала је како ово истраживање потврђује да прехрамбене склоности почињу да се развијају много раније него што се мислило – већ у мамином стомаку.
„Ако уведемо ове укусе рано, можда ћемо моћи да обликујемо здравије прехрамбене навике деце од самог почетка”, закључила је др Устун-Елајан.