ПЕДИЈАТРИ САВЕТУЈУ Ево шта треба да урадите ако вам деца једу САМО СЛАТКИШЕ! Прво страдају зуби, а онда све остало
Избацити слаткише из дечије исхране није могуће, али ни пожељно јер касније може доћи до преједања истих из жеље. Али како да уведете уравнотежену исхрану детету које има навику да једе само слаткише, читајте у нашем тексту
Вероватно је свака мајка водила овај дијалог са дететом:
– Хоћеш ли нешто да једеш?
– Хоћу. Може нешто слатко?
– Али уопште ниси ни ручао?!
Није неуобичајено да дете потпуно престане да једе нормалну храну и једе само слаткише. А поновно увођење познате хране у њихову исхрану може изгледати немогуће. У овом тексту ћемо вас информисати како да вратите здраву и балансирану исхрану у јеловник вашег детета.
Зашто деца радије једу слаткише?
Разлог је јасан. Слаткиши су брз извор енергије. И увек су укусни. А дете не размишља у категоријама шта је здраво, а шта није. Ако му се понуди избор између чоколаде и јабуке, готово увек ће изабрати чоколаду.
Штавише, и сами родитељи често развијају везу: слаткиши = лек за лоше расположење.
Узнемирен си? Купиће теби мама лизалицу. Уморан си? Ево ти чоколадно млеко - заслужио си!
Важно је разумети: није опасно само присуство слаткиша у исхрани, већ чињеница да они почињу да замењују основну храну и радост живота.
Зашто слаткиши могу да буду опасни?
Утицај на мозак и пажњу. Да, шећер даје нагли талас енергије. Али након тога следи подједнако нагли пад. Детету је тешко да се фокусира на учење или задатке који захтевају његову пажњу.
Преоптерећење дигестивног тракта. Када дете замени уравнотежени оброк нечим слатким, може се заправо осећати сито. То је зато што је желудац примио храну. Међутим, варење ове хране захтева много више енергије. То доводи до проблема са пражњењем црева.
Формирање лоших прехрамбених навика. Дечје схватање исхране постаје искривљено. На крају крајева, пуни су сладоледа, па зашто би се мучили са било чим другим? И што је дете старије, то ће бити теже прекинути овај образац.
Зуби. Највише пате од шећера. Зуби највише страдају због шећера.
Конкретне препоруке да се родитељи изборе са проблемом
Рутина је неопходна. Деца треба да имају јасно дефинисано време за доручак, ручак и вечеру. Не би требало да доручкују данас у 8 ујутру, а сутра у 12 поподне. Потребна им је предвидљивост.
Задржите основне намирнице у исхрани. Чак и ако одбија да их једе, нудите му их кашичицом како би му помогли да запамти укус.
Укључите своје дете у кување. Када дете прави котлете или љушти кромпир, развија жељу да проба оно што је вредно направило.
Контролишите унос слаткиша. Реч „Не“ треба да буде јасна и бескомпромисна.
Избегавајте грицкалице. Деца често не желе да једу за ручак јер су попила сок, појела банану или колачић између оброка. Родитељи често ово превиђају, одбацујући то као ситан детаљ.