САВЕТИ ИЗ ХЕМОФАРМА Ментално здравље је стуб савременог живота
Ментално здравље одавно није табу, већ представља незаобилазну тему савременог друштва.
На Светски дан менталног здравља подсетимо се колико је важно да будемо посвећени очувању здравља и квалитету живота, али и да научимо како да препознамо изазове менталног здравља, како превентивно да делујемо, али и како потражити одговарајућу помоћ.
Како објашњава мр пх Бојана Јордановић из компаније Хемофарм „ментално здравље је подједнако важно као физичко“.
“Предуго занемарујемо ментално здравље, мислећи да је здраво тело довољно. Међутим, истина је да без унутрашње равнотеже и стабилности, ни тело не може да функционише на прави начин. Убрзани начин живота, стрес и свакодневне обавезе узимају свој данак, што је разлог више да се посебно осврнемо на ове важне теме. Први корак ка очувању менталног здравља јесте препознавање симптома и њиховог значаја,” истиче Бојана Јордановић.
Уколико осетите хроничан умор, осећај празнине, продужену тугу, раздражљивост, напетост или несаницу, могуће да вам је потребно "ресетовање" и подршка.
Превенција је кључна
- Остварите довољан, квалитетан сан.
- Храните се уравнотежено.
- Будите физички активни.
- Негујте здраве односе са људима.
"Ове симптоми ни у ком случају не треба игнорисати," истиче Бојана Јордановић и каже: "Ментално здравље је суштински повезано са квалитетом живота. Ако занемаримо ове сигнале, постоји ризик да благи симптоми прерасту у озбиљнија стања која могу утицати на радну способност, односе с ближњима и чак на физичко здравље."
Нико није сам
Према проценама Светске здравствене организације, ментални поремећаји, попут депресије, анксиозности, биполарног поремећаја и шизофреније, погађају значајан проценат популације.
"Важно је знати да нико није сам у овоме. То нису стања која погађају само одређене људе. Без обзира на пол, године, занимање или статус, свако може бити погођен," објашњава Јордановић и поручује:
"Понекад ће разговор с пријатељем помоћи да растеретите своју психу, али уколико симптоми трају дуже или их не можете контролисати, обратите се стручњацима. Потражити помоћ је знак храбрости!"
Савремена медицина у служби менталног здравља
Данашња фармацеутска достигнућа омогућила су доступност лекова који циљано делују на симптоме поремећаја менталног здравља, уз минималне нуспојаве и високу ефикасност.
"Психофармакологија је последњих деценија напредовала, постоје терапије које не само да ублажавају симптоме, већ пацијентима омогућавају да поврате стабилност и квалитет живота," објашњава Бојана Јордановић.
Уз терапију лековима, значај имају и суплементи који помажу у одржавању менталне равнотеже. Комбинација терапије и здравих навика у великој мери доприноси брзом опоравку и враћању свакодневним радостима.
Ментална снага у време пандемије
Пандемија ЦОВИД-19 донела је неизвесност, страхове и изолацију, што је додатно оптеретило ментално здравље људи. У овим околностима Хемофарм фондација и компанија Хемофарм покренуле су кампању „Несаломиви“, са циљем да се пружи подршка људима суоченим са изазовима пандемије и да их подстакне на дељење емоција и тражење помоћи.
"Ова кампања имала је снажан одјек јер се бавила универзалном истином, јер нико не може сам. Подршка заједнице, као и стручна помоћ, кључни су за очување менталног здравља," истиче Јордановић.
Посвећеност здрављу ума и тела
Када говоримо о здрављу, не можемо раздвајати физичко и ментално благостање. Само у њиховом балансу лежи истинска снага.
Хемофарм остаје посвећен својој мисији да буде поуздан партнер свакоме коме је потребна подршка, кроз широку понуду лекова, суплемената и иницијатива које подсећају на важност заједништва.
"Када је ментално здравље стабилно, живот враћа своје боје и енергију," поручује Бојана Јордановић.