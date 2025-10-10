АКО ИМАТЕ ОВАЈ ПРЕДМЕТ У АУТУ РЕШИЋЕТЕ СЕ ЗАМАГЉЕНИХ СТАКАЛА Овај једноставан ТРИК спасиће вас током зимских дана ВОЗАЧИ ИСПРОБАЈТЕ ОБАВЕЗНО
Плута је материјал који већина нас доживљава само као затварач винских боца, а заправо има изненађујуће практичне примене, чак и у вашем аутомобилу.
Захваљујући својој способности да упија влагу, чепови од плуте могу помоћи у решавању једног од најчешћих проблема током хладнијих и влажнијих месеци, а то су замагљена стакла.
Овај трик је једноставан и ефикасан. Довољно је да ставите неколико чепова од плуте у унутрашњост аутомобила, најбоље на командну таблу или на друга места у кабини. Плута ће упити вишак влаге из ваздуха, чиме се смањује кондензација на стаклима. Ова метода посебно добро делује у возилима без клима-уређаја или у онима где клима не ради како треба.
Али чепови од плуте нису корисни само у борби против влаге. Захваљујући својој порозној структури, могу послужити и као природни освеживачи ваздуха. Довољно је чепове пресећи на пола и накапати неколико капи омиљеног етеричног уља. Плута ће упити мирис и полако га отпуштати у ваздух, стварајући у аутомобилу осећај свежине и чистоће. На тај начин можете лако заменити скупе освеживаче из продавница, а уз то не садржи никакве штетне хемикалије.
Силика гел
Сличан ефекат може се постићи и коришћењем силика гела, оних малих кесица које често налазимо у кутијама са обућом, електронским уређајима или торбама. Иако их већина људи одмах баци заједно са амбалажом, управо су те кесице изузетно корисне јер садрже грануле силицијум-диоксида, материјала који упија влагу.
Ставите их у аутомобил, на пример у претинац, испод седишта или у пртљажник, и оне ће помоћи у одржавању сувог ваздуха, што додатно смањује могућност замагљивања стакала. Једино на шта треба пазити јесте да се држе ван домашаја деце, јер њихов садржај није намењен руковању нити конзумирању.
Ови једноставни и свакодневни предмети, које многи обично бацају, показују да уз мало домишљатости и без много трошкова чак и најобичније ствари можете искористити на користан начин.