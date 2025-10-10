ТАЈНА ЗДРАВИЈЕ КАФЕ: Три једноставна додатка који смањују шећер у крви и подижу енергију
Многи не могу да замисле јутро без шољице кафе, али овај омиљени напитак није најбољи избор на празан желудац.
Ипак, додавањем неколико једноставних састојака можете претворити кафу у савезника здравља и стабилне енергије.
Гастроентеролог Саура Сети открива да један од најбољих начина да побољшате своју јутарњу кафу јесте – додавање прстохвата цимета.
„Цимет помаже у спречавању наглог пораста шећера у крви и богат је антиоксидансима“, истиче Сети.
Према подацима Healthline-а, бројне студије потврђују да цимет може снизити ниво глукозе у крви, холестерола и триглицерида, посебно код особа са дијабетесом.
За најбољи ефекат препоручује се цејлонски цимет, који је природнији и безбеднији од чешћег, касијског (кинеског) типа.
Додајте MCT уље – подршка мозгу и енергији
Други састојак који Сети препоручује јесте MCT уље, добијено из кокоса. Ове „средњеланчане“ масти се брзо разлажу у јетри и служе као тренутни извор енергије, али и као подршка функцији мозга.
MCT уље подстиче стварање кетона, који мозгу обезбеђују алтернативно гориво, па помажу у бољој концентрацији и одржавању стабилног нивоа шећера.
Прстохват какаоа – храна за добре бактерије у цревима
Трећи савет је додавање какао праха. Богат је полифенолима, који у комбинацији с кафом помаже раст корисних цревних бактерија као што су лактобацили и бифидобактерије.
Тако једна шољица кафе може постати не само укуснија, већ и прави мали ритуал за здравље и виталност.
☕ Дакле:
Додајте у кафу:
Прстохват цејлонског цимета
Кашичицу MCT уља
Мало какао праха
И добићете напитак који смањује нагли скок шећера, подржава мозак и побољшава варење – а уз то и даље уживате у свом јутарњем ритуалу.