ТАЈНА ЗДРАВИЈЕ КАФЕ: Три једноставна додатка који смањују шећер у крви и подижу енергију

10.10.2025. 09:13 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ klix.ba
Фото: pixabay.com

Многи не могу да замисле јутро без шољице кафе, али овај омиљени напитак није најбољи избор на празан желудац.

Ипак, додавањем неколико једноставних састојака можете претворити кафу у савезника здравља и стабилне енергије.

Гастроентеролог Саура Сети открива да један од најбољих начина да побољшате своју јутарњу кафу јесте – додавање прстохвата цимета.

„Цимет помаже у спречавању наглог пораста шећера у крви и богат је антиоксидансима“, истиче Сети.

cimet pixabay
Фото: Pixabay.com

Према подацима Healthline-а, бројне студије потврђују да цимет може снизити ниво глукозе у крви, холестерола и триглицерида, посебно код особа са дијабетесом. 

За најбољи ефекат препоручује се цејлонски цимет, који је природнији и безбеднији од чешћег, касијског (кинеског) типа.

Додајте MCT уље – подршка мозгу и енергији

Други састојак који Сети препоручује јесте MCT уље, добијено из кокоса. Ове „средњеланчане“ масти се брзо разлажу у јетри и служе као тренутни извор енергије, али и као подршка функцији мозга.

MCT уље подстиче стварање кетона, који мозгу обезбеђују алтернативно гориво, па помажу у бољој концентрацији и одржавању стабилног нивоа шећера.

Прстохват какаоа – храна за добре бактерије у цревима

Трећи савет је додавање какао праха. Богат је полифенолима, који у комбинацији с кафом помаже раст корисних цревних бактерија као што су лактобацили и бифидобактерије.

kakao Pixabay
Фото: Pixabay.com

Тако једна шољица кафе може постати не само укуснија, већ и прави мали ритуал за здравље и виталност.

 

☕ Дакле:

Додајте у кафу:

Прстохват цејлонског цимета

Кашичицу MCT уља

Мало какао праха

 

И добићете напитак који смањује нагли скок шећера, подржава мозак и побољшава варење – а уз то и даље уживате у свом јутарњем ритуалу.

кафа какао цимет
