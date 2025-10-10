clear sky
(ВИДЕО) ПАТЛИЏАН НА МЕДИТЕРАНСКИ НАЧИН Ево како Грци праве праву јесењу посластицу

10.10.2025. 10:15 10:25
Пише:
Дневник
Извор:
Стил курир
Патлиџан
Фото: unsplash.com/Tijana Drndarski/Ilustracija

Ово јело је рустично, а опет елегантно.

Патлиџан на медитерански начин је чисто гурманско уживање. Све што треба је да патлиџан спремите на овај јединствени начин и уживате у сваком залогају овог утешног јела. 

Састојци:

  • 3 патлиџана, исечена по дужини
  • ⅓ шоље (80 мл) екстра девичанског маслиновог уља, плус још за премазивање патлиџана
  • 5 ченова белог лука, млевених
  • 1 ⅔ шоље (400 мл) сока од парадајза
  • 4 шоље (500 г) ренданог сира
  • 300 г фета сира, измрвљеног
  • Со и свеже млевени бибер
  • Свеж першун, исецкан, за украшавање

Припрема:

Припрема патлиџана:

Исеците патлиџан по дужини. Премажите обе стране маслиновим уљем и зачините сољу и бибером.

Пеците у рерни на 200 степени око 25 минута, или док не омекша. Оставите са стране.

Направите основни сос:

У тигању загрејте маслиново уље и пропржите сецкани бели лук 1 минут. Додајте сок од парадајза, зачините сољу и бибером и крчкајте 25 минута док се мало не згусне, али не превише.

Склопите све састојке:

У плеху димензија 30x18 цм, на дно распоредите слој соса од парадајза.
Додајте један слој кришки печеног патлиџана.

Кашиком прелијте још соса од парадајза, затим ренданим сиром, измрвљеним фета сиром и сецканим першуном.

Поновите овај поступак 4 пута за 4 слоја.

Завршите завршним слојем соса од парадајза и обилним преливом од ренданог сира.

Пеците на 180 степени 60 минута, док не постане жућкасто и златно одозго.

Грци храна
Извор:
Стил курир
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Сачувај