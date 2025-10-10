(ВИДЕО) ПАТЛИЏАН НА МЕДИТЕРАНСКИ НАЧИН Ево како Грци праве праву јесењу посластицу
Ово јело је рустично, а опет елегантно.
Патлиџан на медитерански начин је чисто гурманско уживање. Све што треба је да патлиџан спремите на овај јединствени начин и уживате у сваком залогају овог утешног јела.
Састојци:
- 3 патлиџана, исечена по дужини
- ⅓ шоље (80 мл) екстра девичанског маслиновог уља, плус још за премазивање патлиџана
- 5 ченова белог лука, млевених
- 1 ⅔ шоље (400 мл) сока од парадајза
- 4 шоље (500 г) ренданог сира
- 300 г фета сира, измрвљеног
- Со и свеже млевени бибер
- Свеж першун, исецкан, за украшавање
Припрема:
Припрема патлиџана:
Исеците патлиџан по дужини. Премажите обе стране маслиновим уљем и зачините сољу и бибером.
Пеците у рерни на 200 степени око 25 минута, или док не омекша. Оставите са стране.
Направите основни сос:
У тигању загрејте маслиново уље и пропржите сецкани бели лук 1 минут. Додајте сок од парадајза, зачините сољу и бибером и крчкајте 25 минута док се мало не згусне, али не превише.
Склопите све састојке:
У плеху димензија 30x18 цм, на дно распоредите слој соса од парадајза.
Додајте један слој кришки печеног патлиџана.
Кашиком прелијте још соса од парадајза, затим ренданим сиром, измрвљеним фета сиром и сецканим першуном.
Поновите овај поступак 4 пута за 4 слоја.
Завршите завршним слојем соса од парадајза и обилним преливом од ренданог сира.
Пеците на 180 степени 60 минута, док не постане жућкасто и златно одозго.