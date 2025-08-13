ЗАШТО АНЂЕЛИНА ЏОЛИ "БЕЖИ" ИЗ ХОЛИВУДА? Заувек одлази из Америке, чак и луксузну вилу продаје
Анђелина Џоли спремна је за ново животно поглавље и планира да прода своју вилу у Лос Анђелесу како би се преселила у иностранство.
Педесетогодишња глумица, како ексклузивно сазнаје „Пипл“ (People), већ је започела припреме за продају раскошног здања које је годинама био њен дом, пише people.com.
"Џоли никада није желела да стално живи у Лос Анђелесу. Није имала избора због договора о старатељству са Бредом", открива извор, алудирајући на дугогодишњу правну битку са бившим супругом Бредом Питом (61). Бивши пар, чији је развод финализован у децембру 2024. након осам година борбе, има шесторо деце: Медокса (24), Пакса (21), Захару (20), Шајло (19) и близанце Нокса и Вивијен (17).
Извор додаје да глумица планира пресељење чим њени најмлађи близанци следеће године напуне 18 година.
"Разматра неколико локација у иностранству. Биће веома срећна када буде могла да напусти Лос Анђелес."
"У питању је заиста посебна некретнина. Џоли планира да направи неколико мањих побољшања пре него што имање стави на тржиште. То је историјско ремек-дело и заиста прелепо имање", напомиње извор.
Глумица је иначе ову историјску грађевину из 1913. године купила 2017. за 24,5 милиона долара.
Пространо имање од преко 1000 квадратних метара има шест спаваћих соба и десет купатила. Његова вредност лежи и у богатој холивудској историји – редитељ Сесил Б. де Мил купио га је 1916. године, а касније му је припојио и суседно имање на ком је некада живео Чарли Чаплин.
Џоли је и раније говорила о својој жељи да напусти Лос Анђелес. У интервјуу за „Холивуд репортер“ ("The Hollywood Reporter") 2024. године изјавила је да се у граду налази искључиво "јер мора да буде ту због развода". Када је више ништа не буде везивало за Калифорнију, спремна је за живот у иностранству, тражећи оно што Л.А. не може да понуди њој и њеној деци.
"Када имате велику породицу, желите да имају приватност, мир, сигурност. Сада имам кућу у којој подижем своју децу, али понекад ово место може бити... та људскост коју сам пронашла широм света није нешто с чим сам овде одрасла", рекла је тада.
Након одласка, открила је да ће "много времена проводити у Камбоџи", одакле је 2002. године усвојила свог најстаријег сина Медокса. Раније ове године, на Међународном филмском фестивалу у Санта Барбари, признала је да је Камбоџа једино место које заиста сматра својим домом.
"Проводила бих време посећујући чланове своје породице где год да се налазе у свету", закључила је.