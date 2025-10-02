overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
КУПУЈЕТЕ ЈЕР ЈЕ „ЈЕФТИНИЈЕ“ и мислите да штедите ЈЕР ЈЕ „НА ПОПУСТУ“? Истина је да заправо трошите више ЕВО у чему је цака

02.10.2025. 21:48
Пише:
Дневник
Извор:
Krstarica
Фото: freepik, ilustracija

Купујеш јер је „на акцији“? Можда си управо бацио паре. Ево како да препознаш замку.

Ако купујете нешто само зато што је „на акцији“, заправо трошите више јер купујете оно што вам не треба. Попуст вас не штити од лоше одлуке – штити продавца да прода више.

Зашто нас акције наводе да трошимо више?

Зато што не купујемо из потребе, већ из осећаја да „нешто пропуштамо“. Кад видимо црвену етикету са -50%, мозак региструје „шансу“, а не „потребу“. И ту настаје проблем.

Психолошки трик: осећај хитности

Продавци користе трикове попут „само данас“, „последњи комад“, „ограничена количина“. То нас тера да купимо одмах, без размишљања. А кад дођемо кући, схватимо да смо узели још један пешкир, још једну шољу, још једну мајицу коју нећемо носити.

Фото: freepik, ilustracija

Како да препознате да ли је акција стварно исплатива?

1.         Упореди цену – Погледај редовну цену и цену код других продаваца.

2.         Запитај се: да ли бих ово купио и по пуној цени?

3.         Провери да ли ти то заиста треба – одмах.

4.         Не купуј само зато што је „добра прилика“.

5.         Планирај куповину, не реагуј импулсивно.

Када је акција заиста добра?

Ако си већ планирао да купиш нешто – на пример, фрижидер, патике, књигу – и то се појави на акцији, онда је то добитак. Али ако купујеш јер ти се „учинило да је штета да пропустиш“, то је трошак, не уштеда.

Најчешће грешке при куповини на акцији:

           Куповина ствари које већ имаш

           Куповина због страха да ће нестати

           Куповина без поређења цена

           Куповина без размишљања о буџету

Закључак:

           Акција није уштеда ако купујеш из хира

           Права уштеда долази из планирања

           Не дозволи да те етикета „-50%“ убеди да ти нешто треба

           Купуј оно што ти користи, не оно што ти се нуди

 

Извор:
Krstarica
Пише:
Дневник
