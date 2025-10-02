ШЕСТ ИЗУЗЕТНИХ ОСОБИНА КОЈЕ ИМАЈУ ДЕЦА РОЂЕНА У ОКТОБРУ Од дуговечности до председничког потенцијала
Постоји пуно занимљивих чињеница о октобарским бебама, а можда ћете нешто и научити и о њиховом будућем карактеру након што прочитате ове јединствене и занимљиве ствари које бебе рођене у октобру чине посебним.
1. Вероватно ће бити добре у спорту
Истраживања показују да су октобарске бебе највероватније сутрашње спортске звезде. Студија издржљивости и снаге у 2014. години за школску децу открила је да су "деца рођена у октобру била јача од оне рођене у осталим месецима, осим у септембру и новембру".
Сматра се да је то повезано с пренаталном изложеношћу витамину Д. "Деца која су рођена у северној хемисфери, рођена су у јесен и имају тенденцију да имају мало већу коштану и мишићну масу", рекао је др Гевин Сандеркок из Центра за спорт и вежбање на Универзитету Есекс за New York Магазине. "Започињу с више мишића, активирају се раније, а затим се брже укључују у атлетику."
2. Имају председнички потенцијал
Ваша октобарска беба може бити природно рођени вођа. То је зато што је у октобру рођено више председника него у било којем другом месецу, наводи Ромпер. Неки од њих су Џон Адамс, Теди Рузвелт, Двајт Ајзенхауер и Џими Картер, а управо они улазе и на листу најутицајнијих председника на свету.
3. Имају више самопоуздања везано уз школу и образовање
Бити једно од старије деце у учионици (што октобарске бебе обично јесу) добро је за њихово самопоуздање у школском окружењу. "Откривамо да деца старија од својих вршњака - и стога зрелија - имају значајно јаче самопоуздање. Надаље, сматрамо да ова предност у виду вишег самопоуздања доприноси и њиховим жељама за одлазак на факултет", објашњено је у Journal of Educational Psychology.
4. Велика је вероватноћа да ће доживети 100 година
Без обзира на то када се ваше дете роди, желите да живи дуг и здрав живот. Према истраживању спроведеном на Универзитету у Чикагу из 2011. године, људи рођени у октобру "имају значајно већу вероватноћу преживљавања до доба од 100 година у односу на особе рођене у априлу."
5. Имају мањи ризик од кардиоваскуларних болести
Друга студија је открила да док октобарске бебе имају високи укупни ризик од болести (у врло малом износу) имају ниже ризике у једном подручју које се заиста рачуна: кардиоваскуларним болестима. Дакле, октобарске бебе имају здрава срца, што може објаснити зашто толико људи одрасте у стогодишњаке.
6. Имају добро ментално здравље
Истраживачи су такође повезали рођене у октобру с мањим ризиком за самоубиство, што указује да бебе рођене овог месеца могу бити склоне добром менталном здрављу. Надаље, бебе рођене у октобру имају мању вероватноћу да ће бити депресивни у будућности и мање је вероватно да ће развити биполарни поремећај, преноси Тиме.