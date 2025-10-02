ЖРТВА НОВОГ „ВЕЛНЕС“ ТРЕНДА
(ВИДЕО) Умрла је сама у својој соби ИЗГЛАДЊИВАЛА СЕ ДО СМРТИ Девојка (27) имала 22 килограма, ЈЕДВА ЈЕ СТАЈАЛА НА НОГАМА! Јела је само ОВО
Каролина Кржизак (27) из Пољске тежила је свега око 22 килограма пре него што је умрла од глади, хранећи се искључиво сировим воћем!
Бивша студенткиња Универзитета у Лидсу, која је патила од анорексије, умрла је у хотелској соби на Балију након што је прешла на "фрутаријанску" исхрану. Каролина, рођена у Варшави, отпутовала је на Бали како би упознала истомишљенике, али је уместо тога умрла сама од потхрањености.
Пре смрти, Каролина је имала само око 22 килограма и једва је стајала на ногама. Због недостатка кључних нутријената, нокти су јој пожутели, а зуби почели да труле.
Истрага магазина The Cut открила је како је некада срећна тинејџерка постала жртва овог опасног тренда из области "велнеса". Штавише, претходни поремећај у исхрани учинио ју је подложном таквим животно опасним навикама.
Ипак, тек у децембру 2024, када се пријавила у одмаралиште Сумберкима хил, ствари су кренуле нагоре.
По доласку, особље хотела јасно је обавештено о њеним прехрамбеним захтевима. Наређено им је да јој служе искључиво воће и да га доносе директно у њену собу. Међутим, менаџер хотела рекао је да није било неуобичајено да гости траже веганске оброке с обзиром на то да је реч о "велнес" одмаралишту.
Током њеног боравка, особље хотела је наводно било шокирано њеним "изгладнелим" изгледом. Била је толико слаба да је једне вечери рецепционер морао да је отпрати до њене собе јер сама није могла да хода.
Забринути за своју гошћу, чланови особља молили су Каролину да оде код лекара. Нажалост, сваки захтев био је одбијен истим одлучним "не".
Три дана након њеног доласка, хотел је добио поруку од локалног становника и пријатеља Каролине, који је рекао да је очекивао да ће му се јавити од када је стигла у одмаралиште. Како од ње није било никаквих вести, постао је забринут. Након што су то чули, запослени у хотелу пожурили су да је провере.
Нашли су Каролину укочену и непомичну – умрла је сама у својој соби.
Према речима њеног пријатеља, у време смрти Каролина је већ патила од развијене остеопорозе и недостатка албумина.
Пољакиња, која се читаво своје адолесценцијско доба борила с анорексијом, подлегла је начину живота који је изабрала. Као млада тинејџерка имала је проблема са сликом о сопственом телу, али тек када се преселила у Велику Британију да похађа Универзитет у Лидсу, почела је да се интересује за јогу и открила је веганство, пише Телеграф.
Није јасно када је прешла на "фрутаријанство", али њени редовни постови на друштвеним мрежама, на којима је деловала измучено, били су довољни да њени родитељи захтевају да се врати кући и прими лечење због поремећаја. Упркос њиховим напорима, нису успели да је убеде да промени начин живота.
Њени пријатељи су је такође више пута молили да направи промену, али када је отпутовала на Бали, већ је било прекасно.
Каролина није била сама у својој борби против болести.