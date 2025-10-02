Волеће и пробирљиви! ДВА РЕЦЕПТА СА КАРФИОЛОМ за укусан ручак и вечеру који ће сви у породици обожавати
Уз ова два рецепта карфиол ће заволети и они који никада нису желели да га пробају.
Испробајте рецепт за печени карфиол умотан у укусни сос од грчког јогурта, белог лука, лимуновог сока и зачина, или опцију запеченог карфиола са јајима, павлаком и сиром, са хрскавом корицом од презли.
Оба рецепта су једноставна, здрава и нуде другачији приступ припреми овог не тако популарног поврћа.
Рецепт 1: Печени карфиол у јогурт сосу
Ово је здрав и укусан рецепт за карфиол који ћете желети да понављате.
Основне информације:
Кухиња: Домаћа
Тип јела: Ручак
Време припреме: 15 мин
Укупно време припреме: 45 мин
Калорије: око 380 кал
Број порција: 4
Тежина припреме: Лако
Састојци:
1 Карфиол
1 грчки јогурт
1 чен белог лука
сок од 1 лимуна
свеже зачинско биље
мало уља
Фото: Бакина кухиња
Припрема:
Загрејте рерну: на 200 степени и припремите папир за печење, који можете намазати биљним уљем.
Припремите карфиол: Оперите га и поделите на цветове.
Направите сос: Помешајте грчки јогурт, пасирани бели лук, сок од лимуна и зачине по вашем избору.
Намажите карфиол: Равномерно намажите цветове карфиола припремљеним сосом.
Пеците: Пеците у загрејаној рерни око 30 минута, или док не постане бледо-златне боје и мекан.
Сервирајте: Послужите топло, украшено свежим зачинским биљем, и сеците оштрим ножем.
Рецепт 2: Запечени карфиол са јајима, павлаком и сиром
Овај рецепт освојиће вас својом хрскавом корицом.
Основне информације:
Кухиња: Домаћа
Тип јела: Ручак
Време припреме: 15 мин
Укупно време припреме: 45 мин
Калорије: око 380 кал
Број порција: 4
Тежина припреме: Лако
Састојци:
о 1 карфиол
о презле
о зачини (со, бибер, суви зачин)
о мало уља
Припрема:
Кувајте карфиол: Оперите карфиол, поделите га на цветове, и бланширајте га у посољеној кључалој води пет минута.
Престаните кување: Карфиол пребаците у посуду са хладном водом да зауставите процес кувања и добро га оцедите.
Пеците карфиол: Ставите карфиол у дубљу тепсију подмазану уљем. Поспите га мало соли, сувог зачина и бибера, а опционално и мрвицама хлеба. Пеците у рерни на 200 степени десетак минута.
Припремите прелив: Док се карфиол пече, умутите јаја са павлаком и млеком, зачините по укусу.
Завршите печење: Прелијте карфиол добијеном смесом, и вратите у рерну загрејану на 220 степени да се пече још десетак до двадесетак минута док се не ухвати лепа корица.
Послужите: Поспите готов карфиол наренданим трапист сиром и ситно сецканим першуновим листом и одмах послужите.