Волеће и пробирљиви! ДВА РЕЦЕПТА СА КАРФИОЛОМ за укусан ручак и вечеру који ће сви у породици обожавати

Фото: freepik, ilustracija

Уз ова два рецепта карфиол ће заволети и они који никада нису желели да га пробају.

Испробајте рецепт за печени карфиол умотан у укусни сос од грчког јогурта, белог лука, лимуновог сока и зачина, или опцију запеченог карфиола са јајима, павлаком и сиром, са хрскавом корицом од презли.

Оба рецепта су једноставна, здрава и нуде другачији приступ припреми овог не тако популарног поврћа.

 

Рецепт 1: Печени карфиол у јогурт сосу

Ово је здрав и укусан рецепт за карфиол који ћете желети да понављате.

Основне информације:

Кухиња: Домаћа

Тип јела: Ручак

Време припреме: 15 мин

Укупно време припреме: 45 мин

Калорије: око 380 кал

Број порција: 4 

Тежина припреме: Лако

 

Састојци: 

1 Карфиол

1 грчки јогурт

1 чен белог лука

сок од 1 лимуна

свеже зачинско биље

мало уља

Фото: Бакина кухиња

  Припрема:

Загрејте рерну: на 200 степени и припремите папир за печење, који можете намазати биљним уљем.

Припремите карфиол: Оперите га и поделите на цветове.

Направите сос: Помешајте грчки јогурт, пасирани бели лук, сок од лимуна и зачине по вашем избору.

Намажите карфиол: Равномерно намажите цветове карфиола припремљеним сосом.

Пеците: Пеците у загрејаној рерни око 30 минута, или док не постане бледо-златне боје и мекан.

Сервирајте: Послужите топло, украшено свежим зачинским биљем, и сеците оштрим ножем.

Фото: youtube prinstcrin/ Jessica Gavin

Рецепт 2: Запечени карфиол са јајима, павлаком и сиром

Овај рецепт освојиће вас својом хрскавом корицом.

Основне информације:

Кухиња: Домаћа

Тип јела: Ручак

Време припреме: 15 мин

Укупно време припреме: 45 мин

Калорије: око 380 кал

Број порција: 4

Тежина припреме: Лако

Састојци:

о          1 карфиол

о          презле

о          зачини (со, бибер, суви зачин)

о          мало уља

Припрема:

Кувајте карфиол: Оперите карфиол, поделите га на цветове, и бланширајте га у посољеној кључалој води пет минута.

Престаните кување: Карфиол пребаците у посуду са хладном водом да зауставите процес кувања и добро га оцедите.

Пеците карфиол: Ставите карфиол у дубљу тепсију подмазану уљем. Поспите га мало соли, сувог зачина и бибера, а опционално и мрвицама хлеба. Пеците у рерни на 200 степени десетак минута.

Припремите прелив: Док се карфиол пече, умутите јаја са павлаком и млеком, зачините по укусу.

Завршите печење: Прелијте карфиол добијеном смесом, и вратите у рерну загрејану на 220 степени да се пече још десетак до двадесетак минута док се не ухвати лепа корица.

Послужите: Поспите готов карфиол наренданим трапист сиром и ситно сецканим першуновим листом и одмах послужите.

