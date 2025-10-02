Живот јој се преокренуо за трен САМО ЈЕ ЗЕВНУЛА И ПОЧЕО ЈЕ ХОРОР Завршила у инвалидским колицима МИСТЕРИЈА КОЈА ЈЕ ЗАПАЊИЛА И ЛЕКАРЕ
Хејли Блек се једног јутра пробудила да загреје својој ћерки Амелији флашицу адаптираног млека када је видела бебу како зева и инстинктивно и она зевнула.
Било је то сасвим случајно, Хејли је одмах осетила „електрични удар“ како јој пролази кроз тело, остављајући руку заглављену у ваздуху.
Блек је одмах схватила да нешто није у реду, па је замолила свог мужа, Ијана, да позове хитну помоћ.
„Путовање са хитном је било мучно. Свака неравнина на путу је деловала као да ми се кичма кида“, рекла је.
Када је стигла у болницу у Милтон Кинсу, осећала је ужасно јаке болове, али лекари су се мучили да схвате шта се дешава јер њихова скенирања нису заправо ништа показала.
Тек након скенирања врата жене схватили су да су кости Ц6 и Ц7 у њеном врату „поскочиле напред у кичму“.
„Било је лудо. Ц6 и Ц7 су ми одскочили напред у кичму када сам зевала због силе зевања. Рекли су да је то био тако чудан инцидент“,
„Хирург је рекао мојој мами да је горе него што су мислили. Дали су ми 50/50 шансе – не само да поново ходам, већ да уопште преживим операцију.“ присетила се Хејли у ТикТок објави
Срећом по Енглескињу, лекари су успели да изврше хитну операцију и спрече било какву озбиљну штету, попут трајне парализе због ниског нивоа кисеоника пише британски The Сун.
Међутим, инцидент јој је оставио трајно оштећење нерава и ожиљак на трахеји од места где су јој лекари уклонили дискове у врату.
Провела је шест месеци у инвалидским колицима и морала је поново да учи како да хода. Хејли је такође развила фибромијалгију, дуготрајно стање које изазива хронични бол.
„Морала сам поново да научим да ходам. Провела сам месеце у инвалидским колицима. Опоравак је био дуг, и физички и емоционално. Требало ми је много времена да схватим шта се догодило.“ рекла је она и додала
„Још увек се борим са оштећењем нерава. Често имам болове који се спуштају низ руке, низ леђа и горе у врат и главу“, рекла је 36-годишњакиња. „Не могу да зевам без панике, и свако зевање које покушавам да угушим – и данас ме погађа.“
Сваки пут када Хејли Блек заборави да узме лекове, један једноставан корак шаље електричне ударе кроз њену кичму и главу, али она зна да је могло бити много горе.
Једноставно зевање је могло да је доживотно стави у инвалидска колица. Упркос свему, Хејли је захвална медицинском тиму који ју је спасао.
„Чињеница да нисам у инвалидским колицима је чудо. Захваљујем им сваки дан што сам овде, што могу да ходам и што могу да будем са својом децом.“