ВУЧИЋ УГОСТИО СТИВЕНА СИГАЛА Славни холивудски глумац снима акциони филм у нашој земљи СРБИЈА КАО ДРУГА ДОМОВИНА

11.09.2025. 12:50 13:01
Председник Србије Александар Вучић примио је данас холивудског глумца и мајстора борилачких вештина Стивена Сигала и његовог сина Кунзанга, који бораве у Београду поводом почетка снимања акционог трилера "Ордер Оф The Драгон" у којем Сигал има једну од главних улога.

Снимање филма одвијаће се на више локација у Београду, а режисер трилера је хрватски Вјекослав Катушин.

Осим Сигала, који се прославио улогама у филмовима "Под опсадом" и "Изнад закона", у новом акционом трилеру играју холандски мајстор борилачких вештина Рон Смуренбург, као и глумци Мишел Киси, Мајкл Паре, Џени Парис и Алона Херта.

-У срдачном и пријатељском разговору размотрили смо могућности јачања културне и уметничке сарадње, као и начине на које Србија може бити додатно промовисана на међународној сцени. Разговарали смо и о могућим заједничким пројектима у кинематографији, медијским партнерствима и промовисању инвестиција у културну индустрију. Захвалио сам господину Сигалу на исказаној љубави према Србији и спремности да свој углед и популарност користи у циљу афирмације наше земље у свету. Његово опредељење да Србију доживљава као своју другу домовину, нама представља велику част и обавезу да заједнички радимо на јачању културних и хуманитарних пројеката - рекао је Вучић. 

