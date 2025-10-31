broken clouds
УХАПШЕНА ТРОЈИЦА НОВОСАЂАНА Полиција запленила више од килограма марихуане и десетине забрањених таблета

31.10.2025. 12:24 12:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Л. Б. (2002), М. Б. (2000) и Н. П. (1995) из овог града, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Како је саопштила ПУ Нови Сад, приликом претреса стана у којем непријављено бораве Л. Б. и М. Б., полиција је пронашла око 1.100 грама марихуане и 45 таблета са листе психоактивних супстанци.

Према сумњама истраге, они су дрогу и таблете претходно преузели од Н. П. у околини Новог Сада.

Сво троје осумњичених задржано је до 48 сати и биће, уз кривичну пријаву, приведени вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

