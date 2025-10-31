МИНИСТАР ДЕЈАН ВУК СТАНКОВИЋ О ПРЕДСТОЈЕЋОЈ АКАДЕМСКОЈ ГОДИНИ Почиње у понедељак: "Нормализација универзитета је императив, нема алтернативе настави"

У понедељак, 3. новембра, почиње академска година, а министар Станковић каже да нормализацију морамо имати да би Универзитет опстао.

- Још једна академска година обележена управљањем факултета од стране пленума и свођењем академског живота на блокаде значило би постепен али сигуран крај високог школства у Србији. Зато је мој став, и министарства и Владе, да нема алтернативе настави. Професори за катедре, студенти у клупе. Дакле, предавања, вежбе, колоквијуми, дискусионе групе, испити. Без тога нема академског живота. Студенти морају похађати факултет, јер то је окосница њиховог професионалног живота - нагласио је он.

Нормализација живота на универзитету је императив, рекао је министар, и додао да то морају знати сви, укључујући и запослене на универзитету.

- Они дају одговор на то питање, ми знамо шта ћемо ако им то не буде јасно. Држава и Универзитет су на истој страни. Што се тиче политике, она на Универзитету није дозвољена. И време је да након годину дана исцпрљивања одвојимо политику од наставе. То не значи да професори и други запослени не могу да имају политички став. Могу да имају какве год хоће погледе на свет, када изађу са универзитета - нагласио је Дејан Вук Станковић.

Он каже да за то има подршку у законима, и запитао је шта ће нам закони ако их не спроводимо.

- Направљена је конфузна, мало и проблематична ситуација прошле године. Да се под радикалним мерама сматра спровођење закона. Спровођење закона значи елиминацију окупације високошколских установа. Од сада ћемо бити суочени са избором. Или ће ствар функционисати нормално, и универзитет обављати своју функцију, или ће универзитет полако али сигурно нестајати са мапе ове земље - рекао је министар.

Да ли можете да замислите било који факултет у свету који не држи предавања и испите, питао је он.

- Да Оксфорд, Ломоносов, Хајделберг, Сорбона, могао да постоји а да не држи предавања или испитне рокове. У Америци се рецимо јасно зна где су границе слободе. Зна се равнотежа између слободе и реда. Овде се злоупотребљава демократија и слободе и права. Слободе и права су једнаке, не могу да дођу у колизију нечија права на политички став и нечије право да студира. То се решава налажењем простора да неко каже шта политички мисли, а да неко може да оствари своје право да студира - казао је министар.

Дејан Вук Станковић је нагласио да свако може да има политичке амбиције, и да их морају да их остваре у јавном простору.

- Држава је показала висок степен толеранције. Сада је време да се подвуче црта, и да кажемо хоћемо нормализацију и да систем буде функционалан. Сврха универзитетског система је да образује младе људе да сутра образују своје место у друштву. И да у складу са својим амбицијама даље напредују. Усавршавају се, праве породице, воде свој живот. Ми смо ове године подигли 27 одсто плате у високом школству. Преузели смо тржишни ризик од факултета рефундирањем школарина. А високошколске установе нису ажурне у предаји спискова студената који су платили школарину, и онда ми не можемо да рефундирамо то - рекао је он.

Додаје да је многим факултетима важно да узму новац од студената, и да их не занима да ли ће студенти остварити своје право.

- Ми смо започели процесе дигитализације, градимо научне центре. Имам небројено позива од амбасадора и министар просвете других држава, великих држава, да наши људи иду да се школују тамо, да размењујемо студенте. Отворена су нам врата и у Кини, и у Русији, и у Турској, УАЕ, другим државама. Да правимо заједничке програме. Нико те ствари не помиње, не постоји академска дипломатија, али постоји активна пропаганда против власти - казао је министар.

Он истиче да није проблем да се ико бави политиком, али да се то не сме радити преко леђа студената.

- Погледајте са којом жељом су кренули да полажу испите сада. Хајде да ово нередовно стање пребацимо у редовно - рекао је министар.

Станковић каже да је случај надстрешница предат институцијама, и да су под истрагом највиши државни званичници, и позвао је да се то не сме политизовати преко младих људи.

- Чули смо их ми који седимо у Влади, цела јавност, нећемо игнорисати то. Ми смо лично платили још два месеца повлашћену цену за боравак у студентским домовима да полажу испите. Идемо активно у дијалог да решавамо суштинска питања, а то је проблем наставника у неким областима где су они дефицитарни - нагласио је министар.

Он каже да се радне обавезе морају испуњавати, зато што оне пишу у уговорима које су потписали.

- Те установе са којима су потписали уговоре је основала Влада Србије, и она их финансијски покрива. Коме се не допада власт, нека се кандидује и покушава да је смени, али немојте да гурате младе на улице и у сукобе са полицијом. То не води ничему - рекао је Станковић.

Говорећи о сукобима међу блокадерима, каже да свако жели да монополизује одређене појаве да би се боље позиционирао.

- Рекао сам да постоји тачка где ће доћи до раскола, и кренуће у пет колона. Њихова борба око престола је њихова ствар. И завршиће се исто као што се завршило сваки пут. Јел била Србија против насиља, па су на крају изашли са пет листа. Па је било оно против Београда на води. Викали да ничега ту неће бити, а сада имамо најсавременије и најразвијеније насеље. Па су онда бојкотовали, па нису. И увек су поражени. Сваки пут је била нека тензија, сваки пут је власт то пропратила мирно - казао је министар.

Подсећа на пуцњаву испред Скупштине, и истиче да смо до тога дошли зато што доминира фрустрација једног дела људи који по сваку цену хоће да дође на власт.

О Петој београдској гимназији, министар каже да ће се решити све у складу са законом.

- Нећемо никога да истерујемо, али морам упозорити родитеље и наставнике да сваки дан губитка наставе доводи у питање завршетак године. Ако се настави то активистичко поигравање, преко савета родитеља, где су пронашли своје лобисте, хоће да преузму школу. Мислим на једну малу странку великих амбиција, која је игром случаја у Скупштини. Имам ја сва сазнања, држава ће реаговати, стрпљењем - рекао је министар.

Каже да га је једна наставница питала шта ће бити са школом 1. септембра, и да јој је одговорио: "Оно што ви изаберете".

- Она ме је то питала раније још, са друге је стране политичког спектра. Али је врло пристојна жена. Дакле, ако хоће да школа функционише нормално, онда морају да се врате у клупе. И биће изабран нови директор, расписали смо конкурс. Сваки од наставника који је добио отказ је прокси неке од тих јавних личности које динстају и кувају. Знам све, знам ко је ко. Али нећу да се бавим пропагандним ратом, ја хоћу да та школа ради, да се нормализује настава, и да деца завршавају школу - рекао је он.

На констатацију да овако и пет месеци може да се блокира гимназија, министар је рекао да ће онда живети са плодовима свог рада.

- Нека се повуку ако знају закон. Па они су направили хаос, нисам ја рекао да се блокира школа. Ми смо дали 22 одсто повишицу. Па Данка Нешовић је легално изабрана. Преживела је свашта, нико не говори о њеној жртви. Овде када погледате некога попреко, на другој страни, он је одмах жртва, по тајкунским телевизијама, као да је Исус Христ. А једина која је преживела репресију, и физичку и психичку, је Данка Нешовић. Како она као пословодни орган да продужи уговор некоме ко није хтео да држи наставу - рекао је Станковић.

Блокадери планирају да освоје Пету гимназију, и да од ње направе базу за политичко деловање.

- Све ми знамо верујте ми. Пета београдска није ни правни ни просветни проблем, већ политичко-безбедносни проблем. Ризик који су наметнули блокадери је ризик ко улази и ко излази из школе. То више не контролишу они који по закону раде. Нека размисле ко ту све улази и ко излази. Не може да функционише разговор на тај начин. Не могу школом да управљају они који имају консултативну улогу, савети родитеља и школски одбори. Зна се ко поставља директоре, а то нису хистерија на улици и друштвеним мрежама. Нити то ради зелено-леви фронт. И свима њима је то познато. И онима који ће бити на студентској листи, и онима који хоће на Петој београдској да профитирају - рекао је он.