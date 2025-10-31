Малолетни провалник ухапшен у Новом Саду! Полиција расветлила две тешке крађе у покушају УПАО У АПОТЕКУ И ПРОДАВНИЦУ
31.10.2025. 12:17 12:19
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су два кривична дела тешка крађа у покушају и ухапсили седамнаестогодишњака из овог града.
Он се сумњичи да је, током претходног месеца, провалио у апотеку на Лиману и у продавницу у центру Новог Сада, али из објеката није ништа однео, кажу у ПУ Нови Сад.
По налогу вишег јавног тужиоца, малолетник је приведен на саслушање, након чега му је судија Вишег суда у Новом Саду одредио притвор до 30 дана.