Малолетни провалник ухапшен у Новом Саду! Полиција расветлила две тешке крађе у покушају УПАО У АПОТЕКУ И ПРОДАВНИЦУ

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су два кривична дела тешка крађа у покушају и ухапсили седамнаестогодишњака из овог града.

Он се сумњичи да је, током претходног месеца, провалио у апотеку на Лиману и у продавницу у центру Новог Сада, али из објеката није ништа однео, кажу у ПУ Нови Сад.

По налогу вишег јавног тужиоца, малолетник је приведен на саслушање, након чега му је судија Вишег суда у Новом Саду одредио притвор до 30 дана.

 

