ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЖИВОТ ТОШЕ ЈОВАНОВИЋА Отвара се изложба поводом 80 година Драмске сцене у Зрењанину
29.10.2025. 09:50 09:58
У Савременој галерији Зрењанин вечерас у 19 часова биће отворена изложба под називом „Тоша Јовановић: од глумца до Народног позоришта у Зрењанину”.
Изложба је приређена у сусрет 80-годишњици Драмске сцене Народног позоришта „Тоша Јовановић”, и доноси фотографије и плакате који прате животопис Тоше Јовановића, од глумачког рада до настанка и развоја зрењанинског позоришта, које данас носи његово име.
Ауторка изложбе и каталога је мр Александра Милошевић, музејска саветница.