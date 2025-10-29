clear sky
ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЖИВОТ ТОШЕ ЈОВАНОВИЋА Отвара се изложба поводом 80 година Драмске сцене у Зрењанину

29.10.2025. 09:50 09:58
Дневник
Дневник
Фото: Youtube Printscreen

У Савременој галерији Зрењанин вечерас у 19 часова биће отворена изложба под називом „Тоша Јовановић: од глумца до Народног позоришта у Зрењанину”.

Изложба је приређена у сусрет 80-годишњици Драмске сцене Народног позоришта „Тоша Јовановић”, и доноси фотографије и плакате који прате животопис Тоше Јовановића, од глумачког рада до настанка и развоја зрењанинског позоришта, које данас носи његово име.    

Ауторка изложбе и каталога је мр Александра Милошевић, музејска саветница.

изложба савремена галерија зрењанин Народно позориште „Тоша Јовановић“
Дневник
Дневник
Култура
