ПОРОДИЦА НОВОСАЂАНКЕ (19) КОЈА ЈЕ СТРАДАЛА ТОКОМ ПАРАСЕЈЛИНГА У БУДВИ И ДАЉЕ ТРАЖИ ОДГОВОРЕ „Било је много пропуста”, додаје адвокат и открива шта се све чуло на снимку
Смрт деветнаестогодишње Тијане Р. из Новог Сада током парасејлинга у Будви потресла је регион. Породица тврди да је трагедија могла бити избегнута да су поштоване основне сигурносне процедуре.
Новосађанка Тијана Р. (19) преминула је од тешких повреда грудног коша након што је 28. маја пала у море током парасејлинга у Будви. Породица упозорава да је трагедија могла бити спречена да су поштоване основне сигурносне процедуре.
Адвокат Мирко Богићевић наводи за Побједу да су Београђанин и турски држављанин, који су управљали глисером за који је био закачен падобран, тек после четири минута од пада девојке у море приметили да је нема на падобрану. Након што схватају да је падобран празан, хвата их паника и чује се како говоре:
„Где је девојка, где је нестала?”, а онда праве кругове глисером како би нашли девојку и наилазе на такси брод. Питају другу посаду шта се десило, али се на снимку не чује одговор.
Уместо да одмах обавесте надлежне, чланови посаде на снимку разматрају шта да кажу породици. Чује се разговор на енглеском језику:
„Шта да кажемо њеној мајци? Рећи ћемо јој да је жива, али да је тешко повређена”,кажу иако је у том тренутку већ било јасно да девојка није преживела.
Кобног дана, подсетимо, Тијана је била на плажи Могрен са стрином којој је помагала око бебе када су јој пришли младићи и понудили промотивни лет парасејлингом за рекламни спот своје фирме.
„Она је пристала да лети, али није дала сагласност да се ти снимци користе у реклами”, наводи адвокат породице.
Скипери су унапред напоменули да постоји надзорна камера на падобрану која снима лет, али није постојала никаква директна веза особе на падобрану и скипера којима би могла да сигнализира у случају страха или панике.
„На снимку се види да је првих седам-осам минута лета изгледало безбрижно. Тијана је махала стрини с обале, додиривала ногама воду и смејала се. Међутим, падобран је нагло почео да тоне према води што је Тијана схватила вероватно као крај тог лета. На снимку се види да су скипери тада дали гас, услед чега је падобран подигнут високо изнад мора. Тијана је била баш високо јер се иза ње види скоро читав будвански залив. Она већ ту почиње да говори да јој је то страшно и показује страх”, препричао је снимак адвокат Богићевић.
Док лети изнад Старог града, чује се како говори да јој је све страшно и да хоће назад.
„Неколико минута је у великом страху, виче да хоће назад: 'Ово је страшно, вратите ме, спустите ме'! Међутим, нико се не окреће и она већ почиње да паничи, што се види по покретима руку и ногу”, казао је адвокат.
Њени позиви у помоћ трајали су неколико минута, али посада није реаговала, већ је наставила да вози. Адвокат наводи да је Тијана у паници почела да откопчава сигурносни појас и убрзо након тога испала је из седишта у море. Адвокат наводи да је породица дошла до сазнања да су људи, који су Тијану извукли из мора, покушали да је оживе.
„Покушали су да је реанимирају и дају вештачко дисање, али су рекли да је из њених уста почела да излази крв. Мислим и да је Хитна помоћ каснила. Та агонија је дуго трајала. Било је ту пропуста са свих страна”, наводи адвокат.
Обдукција
Обдукцијом је утврђено да је непосреди узрок смрти дављење и гушење са траумом плућа и унутрашњим крварењем, јавили су црногорски медији. У извештају Хитне медицинске помоћи из Будве наводи се да је њихова екипа стигла на лице места око 11 сати и затекла девојку без знакова живота.
Лекари су, према писању Побједе, могли само да констатују Тијанину смрт, а присутни сведоци су, како се наводи у извештају, описали како је девојка пала у море са 150 метара висине, након чега није давала знаке живота. Тело је након несреће пребачено у Центар за судску медицину у Подгорици, где је обављена обдукција и сачињена званична потврда о смрти.
Адвокат Мирко Богићевић, правни заступник породице настрадале девојке, казао је за Побједу да се на видео-снимку камере која је била закачена за падобран, осим детаља који су претходили несрећи, чује и договор двојице скипера како да породици покојне Тијане лажно представе да је после пада у море са тешким повредама превезена у которску болницу.
Пропусти:
- фирма која је пружала услуге парасејлинга није имала адекватно обучено особље
- фирма није обезбедила лекара нити особу задужену за прву помоћ, што им је обавеза по закону
- Тијани нико није показао како се користи опрема
- девојци нису показани основни сигнали за случај да се осети лоше
- у глисеру није било комуникације са девојком
- камера која снима лет није искоришћена да се прати стање девојке
- хидраулички уређај познат као „плава спона”, преко којег се регулише отпуштање и навијање сајле на коју је накачен падобран, често се квари при јачем ветру.
Рус преживео инцидент у Бечићима
Иако је полиција наложила инспекцијске надзоре, Побједа пише да надзори нису спроведени или да резултати нису достављени тужилаштву. Фирма која је организовала парасејлинг за Тијану Р. је, како наводи адвокат Богићевић, несметано наставила да ради цело лето, а чак је забележен и још један инцидент у Бечићима, када је пукла сајла и падобран се откачио. Тада је спасен руски туриста, бивши војник који се бави падобранством, па је успешно успео да се приземљи.
Породица незадовољна комуникацијом с тужилаштвом
Адвокат породице Мирко Богићевић истакао је за Побједу да поступак пред Основним јавним тужилаштвом у Котору обилује непознаницама и да породица настрадале девојке није задовољна комуникацијом са тужилаштвом. Породица је више пута тражила да се процес убрза и да се утврди одговорност, али надлежни месецима нису предузимали конкретне мере. Породица инсистира да се истражи ко је одговоран за Тијанину смрт и зашто фирма, која је Тијану повела на лет без повратка, није суспендована након ове трагедије.