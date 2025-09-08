overcast clouds
(ВИДЕО) НА ШАР ПЛАНИНИ МЕШТАНИ У МРКЛОМ МРАКУ СНИМИЛИ МЕДВЕДА КАКО ЛУТА ДЕПОНИЈОМ Многе је призор РАСТУЖИО, преплашена животиња се повукла

08.09.2025. 14:42 14:50
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
medved
Фото: unsplash.com, ilustracija

На Шар-планини, у малом месту Брезовица на југу Србије, снимљен је један одрастао медвед како њушка у потрази за храном, а коментари збуњених и помало разочараних људи нису изостали.

Један од мештана Брезовице успео је да сними медведа из невероватне близине. Овај призор растужио је, али и разбеснео људе који су се убрзо огласили испод видео снимка.

"Колико је жалосно овако нешто видети", "Меда у потрази за храном нашао депонију", били су само неки од коментара.

Један корисник је толико био разочаран овом сценом да је саветовао ригорозније мере за људе који живе у близини шума и природе, а које су природно станиште многих животиња.

"Јако тужно да на депонији тражи храну и срамотно за људе који тако загађују околину, огромне новчане казне за таква дела и друштвено користан рад да све среде што су загадили", написао је он.

Међутим, медведи нису само месождери. Они су прави сваштоједи. Једу све - од отпадака и стрвина преко биља, воћа, бобица, меда, до рибе и меса.

У Јапану је рецимо медвед ушао у самопослугу.

Присуство медведа у близини насељених места у последње време постала је уобичајена слика. Знали су да се приближе домаћинствима, "покуцају" на врата, а било је и примера где су због хране, нападали и стоку.

Подсетимо, ово није први пут да медведи ове године долазе до насељених места. Тако су мештанима са Чемерна код Краљева медведи у више наврата су овог лета силазили са планине и залазили дубоко у оближња села причинивши притом велику штету на имањима.

Такође, крајем августа јавно предузеће "Национални парк Тара" издало је упозорење посетиоцима и становништву да је у последњих месец дана на подручју приобаља језера Перућац редовно уочавана мечка са три мечета.

У циљу заштите посетилаца, Национални парк Тара препоручује да се људи не крећу приобаљем и околином језера у ноћним сатима и рано ујутру, да се у случају сусрета одмах удаље без панике, те да не прилазе ни мечићима ни медведима који пливају.
 

медвед шар планина депонија
Вести Друштво
