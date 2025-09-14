„Ветерани са протезама биће норма, они заслужују поштовање, не сажаљење” ПРИНЦ ХАРИ ПОДРЖАО УКРАЈИНСКЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ
Ветерани са протезама и повредама које мењају живот биће норма у Украјини у наредним деценијама, али нико не би требало да се стиди због тога, рекао је британски принц Хари током посете Кијеву, где је промовисао игре Инвиктус за помоћ ратним ветеранима.
Лист Гардијан наводи да је због великог броја рањеника Инвиктус постао познат у Украјини, а Хари је „стекао статус култног хероја”.
„Нико не би требало да се стиди због свог инвалидитета. Ради се о преласку са саосећања на дивљење и поштовање”, рекао је он за Гардијан.
Он је напоменуо да му је рад за Фондацију Инвиктус помогао након што је завршио своју војну каријеру и да га је то „спасло”.
„Губитак осећаја заједништва и бити део тима, и наравно другарство и адреналин. Али у сржи тога је ваш посао, ваша улога је служење сврси већој од вас самих”, додао је војвода од Сасекса.
Говорећи о приватном животу и недавној посети Великој Британији, где се сусрео са оцем, краљем Чарлсом, војвода је рекао да је уживао и да осећа велику подршку британског народа.
„(Британским медијима) одговара да мисле да британска јавност осећа исто према мени као и они. Али ја то не осећам и не видим то. Колико ја знам, одређени елементи британске штампе покушавају да говоре у име нације. Мислим да су ван контакта са нацијом по многим стварима”, рекао је Хари.
Рекао је да би волео да једнога дана доведе децу у Велику Британију, а само једанпут споменуо је супругу Меган Маркл, која му је рекла да је говорити истину „најефикаснији начин живота”.
Војвода је рекао да не мисли да је у аутобиографији „Spare” изнео свој „прљав веш”, истакавши да му је „савест чиста”, а да је помирење са породицом могуће само када се изнесе „истина”.