(ФОТО) ЉУБИТЕЉИ ПРИРОДЕ ЈОШ ЈЕДНОМ УЖИВАЛИ НА ФРУШКОЈ ГОРИ: Одржан 23. Буковачки планинарски маратон
Традиционална планинарска акција, Буковачки маратон, одржан је у суботу, 13. септембра, 23. пут у организацији Планинарског друштва „Вилина водица“.
Из центра Буковца око 490 учесника – планинара, љубитеља природе, школараца и свих којима је Фрушка гора у срцу, кренуло је на једну од шест понуђених стаза.
Најмлађи су ишли на руту од 6,7 км, а у избору су још биле стазе основног маратона (16,7 км), малог (23,7 км), средњег западног (33,7 км), средњег источног (35,6 км) и великог маратона (45,7 км).
За разлику од прошле године када су облачно време и мало кише оне неодлучне одвукли од ове манифестације, сада су падавине обавиле своје у данима пред догађај, па је сунчан дан увеличао ову акцију, која важи за једну од омиљених у планинарским круговима, за шта су, као и увек, заслужни одлични организатори и домаћини.
Велики јуриш ка неким од најлепших делова Фрушке горе режирали су учесници Војвођанске трекинг лиге, који су у оквиру петог кола, за које су се бодовале стазе малог, средњег западног и великог маратона, стартовали први и трчећим кораком кренули ка свом циљу.
Након њих су и они који су пешачили и пратили посебну маркацију маратона, чувени сладолед - обрнути троугао са кругом изнад, кренули ка Вилиној водици, Асталу, ТВ торњу, обилазећи манастире Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Крушедол и Велику Ремету, до Стражилова и Бранковог гроба и назад до Буковца.
Маратон је иначе почео да се организује у спомен на стрељане Буковчане 22. августа 1942. године.
ПД „Вилина водица” организовала је маратон под покровитељством Града Новог Сада.