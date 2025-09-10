Лепо време чека учеснике планинарске акције
У СУБОТУ 23. БУКОВАЧКИ МАРАТОН: Стазе воде неким од најлепших делова Фрушке горе
Буковачки планинарски маратон, 23. по реду, одржаће се у суботу, 13. септембра, а старт је у 9.30 часова из центра Буковца.
Организатор једне од омиљених акција планинара, Планинарско друштво „Вилина водица“ ову традиционалну манифестацију негује дуже од две деценије и сви љубитељи природе јој се увек радо враћају.
Бесплатно учествовање
Свако ко жели може да учествује на Буковачком маратону и то бесплатно, као и сваки пут до сада. Потребно је да се на лицу места пријави код организатора и добиће карту и учеснички картон, који ће му волонтери на контролним тачкама оверити. На крају ће свакоме ко пређе целу стазу бити додељена захвалница.
И сада је у програму шест стаза, од оне за најмлађе од 6,7 км, до руте великог маратона која је 45,7 км, а радује добра временска прогноза и очекује се лепо време за шетњу. Стазе Буковачког маратона воде по неким од најлепших делова Фрушке горе, преко Вилине водице, Астала, ТВ торња, обилазећи манастире Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Крушедол и Велику Ремету, до Стражилова и Бранковог гроба и назад до Буковца.
Током дуге традиције Буковачки маратон је доживео и измене, па је тако само прве године била једна стаза, око села, дуга 17 км, која је водила од центра Буковца преко Месеша, Вилине водине, Астала, Партизанског пута, поред Бранковог гроба и преко Стражилова до почетне тачке.
У спомен на стрељане Буковчане
Манифестација се увек одржава друге суботе септембра, а почела је да се организује у спомен на Буковчане који су стрељани 22. августа 1942. Њима у част већ 23 године њихови суграђани и остали планинари, рекреативци, љубитељи природе шетају источним деловима Фрушке горе. Само је први маратон одржан у августу (24), датуму што ближем оног када се десило велико страдање, а потом је термин померен на септембар, највише због краја годишњих одмора и почетка школске године, јер тада, најпре буковачки ђаци, а потом и остала омладина и друга популација, може у већем броју да учествује.
Без прекида
Буковачки маратон одржаван је 22 године заредом, без престанка. Чак и у време коронавируса 2020. пешачило се познатим стазама. Ова манифестација увек је посећена, а највише учесника на једном издању било је 1.400 у првој деценији одржавања.
Маркација маратона је добро позната, црвено-бели обрнути троугао са тачком изнад и њу, као и стазе, сваке године предани организатори обнављају.
Маратон организује ПД „Вилина водица” под покровитељством Града Новог Сада.
Шест стаза
1. За најмлађе – 6,7 км
2. Основни маратон – 16,7 км
3. Мали маратон - 23,7 км
4. Средњи западни маратон - 33,7 км
5. Средњи источни маратон - 35,6 км
6. Велики маратон - 45,7 км
Војвођанска трекинг лига
У оквиру Буковачког маратона одржаће се 5. коло Војвођанске трекинг лиге, а за њу се бодују стазе малог, основног и западног маратона. Старт такмичара, који плаћају котизацију, а могућа је пријава и на лицу места, је у 9.30 часова.
Превоз
Градски јавни превоз, аутобус број 64 који полази са железничке станице у Новом Саду у 7.20 и 8.25 часова. До Буковца треба око 30 минута вожње. На последњој станици, тј. окретници је уједно и старт маратона.
ОПИС СТАЗА
Стаза за најмлађе 6,7 км
Од Буковца до Вилине водице и назад.
Стаза основног маратона 16,7 км
Од Буковца преко Вилине водице, Астала и Бранковог гроба, планинарског дома „Стражилово” до Буковца.
Стаза малог маратона 23,7 км
Од Буковца преко Вилине Водице, Астала, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Бранковог гроба, плaнинарског дома „Стражилово” до Буковца.
Стаза средњег западног маратона 33,7 км
Од Буковца преко Вилине водице, Астала, поред ТВ торња, Иришког венца, манастира Ново Хопово, Старо Хопово, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Бранковог гроба, планинарског дома „Стражилово” до Буковца.
Стаза средњег источног маратона 35,6 км
Од Буковца преко Вилине водице, Астала, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Крушедол и Велика Ремета, Бранковог гроба, планинарског дома „Стражилово” до Буковца.
Стаза великог маратона 45,7 км
Од Буковца преко Вилине водице, Астала, поред ТВ торња, Иришког венца, манастира Ново Хопово, Старо Хопово, поред ТВ торња, манастира Гргетег, Крушедол и Велика Ремета, Бранковог гроба, планинарског дома „Стражилово” до Буковца.