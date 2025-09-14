ПРВИ ПУТ У 49 ГОДИНА!
НЕВЕРОВАТАН УСПЕХ НОВОСАДСКИХ СТУДЕНАТА! Бронзана медаља међу 73.000 такмичара из 103 државе на програмерском такмичењу ICPC
Тим студената Универзитета у Новом Саду освојио је бронзану медаљу на светском финалу Међународног универзитетског такмичења у програмирању (ICPC) одржаном у Бакуу, Азербејџан.
Ово је први пут у 49 година дугој историји такмичења да се српски тим окитио медаљом, и то у конкуренцији 73.083 студента са 3.424 универзитета из 103 државе.
Тим, на челу са тренером Марком Савићем са Природно-математичког факултета у Новом Саду, чинили су: Никола Пешић и Виктор Лучић (Природно-математички факултет, Нови Сад) и Тадија Шебез (Факултет техничких наука, Нови Сад).
ICPC окупља најбоље студенте света, а подразумева решавање сложених алгоритамских задатака у ограниченом времену, уз пресудан тимски рад, стратегију и способност сналажења под притиском. После освајања првог места на регионалном такмичењу Југоисточне Европе крајем прошле године, ова бронза је круна успеха новосадског тима.
Студенти посебно захваљују компанији Databricks на подршци.