ПРВИ ПУТ У 49 ГОДИНА!

НЕВЕРОВАТАН УСПЕХ НОВОСАДСКИХ СТУДЕНАТА! Бронзана медаља међу 73.000 такмичара из 103 државе на програмерском такмичењу ICPC

14.09.2025. 10:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
da
Фото: ustupljene fotografije / ICPC 2025 UNS

Тим студената Универзитета у Новом Саду освојио је бронзану медаљу на светском финалу Међународног универзитетског такмичења у програмирању (ICPC) одржаном у Бакуу, Азербејџан.

Ово је први пут у 49 година дугој историји такмичења да се српски тим окитио медаљом, и то у конкуренцији 73.083 студента са 3.424 универзитета из 103 државе.

Тим, на челу са тренером Марком Савићем са Природно-математичког факултета у Новом Саду, чинили су: Никола Пешић и Виктор Лучић (Природно-математички факултет, Нови Сад) и Тадија Шебез (Факултет техничких наука, Нови Сад).

да
Фото: ustupljene fotografije / ICPC 2025 UNS

ICPC окупља најбоље студенте света, а подразумева решавање сложених алгоритамских задатака у ограниченом времену, уз пресудан тимски рад, стратегију и способност сналажења под притиском. После освајања првог места на регионалном такмичењу Југоисточне Европе крајем прошле године, ова бронза је круна успеха новосадског тима.

Студенти посебно захваљују компанији Databricks на подршци.

програмери Новосађани студенти универзитет у новом саду
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
