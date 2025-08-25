МЕДВЕД РАСКОПАВАО ГРОБОВЕ У ЦРНОГОРСКОМ СЕЛУ Мештани узнемирени: "Одгрнуо је комплетну земљу са једног, а онда га је нешто уплашило"
У црногорском селу Доњи Унач у области Пиве медвед је, у потрази за храном, покушао да раскопа гробове.
Како РТЦГ преноси, мештанима црногорских села није страно да им медведи долазе у посету, нападају пчелињаке и стоку, али последњи инцидент са овом дивљом животињом их је непријатно изненадио.
- Пре неколико дана имали смо несвакидашањи, али нажалост истинит догађај да је прескочио ограду сеоског гробља и покушао да откопа два гроба. Одгрнуо је комплетну земљу са једног и нешто га је највероватније уплашило кад није отворио бетонске плоче - рекао је Иван Крунић, мештанин села Доњи Унач.
Иначе, Крунић већ дуги низ година ради као ренџер у Парку природе Пива и тврди да је медведа у тој области раније било мање.
- Раније је мање медведа било, много мање. Мало ко је видео медведа, мало кад је ушао у село, последњих пар година не преза да уђе у села - казао је Крунић.