МЕДВЕД РАСКОПАВАО ГРОБОВЕ У ЦРНОГОРСКОМ СЕЛУ Мештани узнемирени: "Одгрнуо је комплетну земљу са једног, а онда га је нешто уплашило"

25.08.2025. 10:50 10:54
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс
medved
Фото: unsplash.com, ilustracija

У црногорском селу Доњи Унач у области Пиве медвед је, у потрази за храном, покушао да раскопа гробове.

Како РТЦГ преноси, мештанима црногорских села није страно да им медведи долазе у посету, нападају пчелињаке и стоку, али последњи инцидент са овом дивљом животињом их је непријатно изненадио.

- Пре неколико дана имали смо несвакидашањи, али нажалост истинит догађај да је прескочио ограду сеоског гробља и покушао да откопа два гроба. Одгрнуо је комплетну земљу са једног и нешто га је највероватније уплашило кад није отворио бетонске плоче - рекао је Иван Крунић, мештанин села Доњи Унач.

Иначе, Крунић већ дуги низ година ради као ренџер у Парку природе Пива и тврди да је медведа у тој области раније било мање.

- Раније је мање медведа било, много мање. Мало ко је видео медведа, мало кад је ушао у село, последњих пар година не преза да уђе у села - казао је Крунић.
 

Црна Гора медвед гробље
Вести Регион
