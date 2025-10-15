overcast clouds
ДРАМА У ЦРНОЈ ГОРИ! Изгорео камион пун електричних „панди“ из Крагујевца!

15.10.2025. 17:44 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

ПОДГОРИЦА: На ауто-путу принцеза Ксенија у тунелу Важешник у ноћи између 13. и 14. октобра дошло је до саобраћајне незгоде када је дошло до пожада на шлепу који је превозио нове панда аутомобиле из Крагујевца.

Захваљујући брзој и усклађеној реакцији надлежних служби Монтепута, спречена је потенцијално озбиљна саобраћајна несрећа на дионици Матешево – Подгорица.

Како се истиче у саопштењу Монтепута у 01:20 сати је дошло до самозапаљења теретног возила које је превозило путничка електрична возила.

По пријему дојаве, дежурне службе Монтепута одмах су активирале прописане процедуре за ванредне ситуације и предузеле све мере заштите. Пожар је у потпуности угашен до 02:00 часа, након чега се приступило уклањању возила из тунела и стварању услова за нормално одвијање саобраћаја, навели су у саопштењу.

Како истичу, спречена је значајна материјална штета на тунелској инфраструктури, вентилационим системима, електричним инсталацијама, сигнализацији и другим безбедоносним компонентама.

Правовременом и координисаном интервенцијом служби избегнуте су последице по безбедност и функционалност тунела на дужи рок. Ефикасном интервенцијом успешно је спречено ширење пожара, што је било од нарочитог значаја имајући у виду врсту терета – електрична возила са литијум-јонским батеријама, истичу из Монтепута.

Ове батерије, како појашњавају, развијају изузетно високе температуре, склоне су поновном самозапаљењу и њихово гашење представља изазов како код нас, тако и у свету.

Брзина интервенције и правилна процена ситуације били су од пресудног значаја за очување безбедности тунела и заштиту инфраструктуре. Монтепут изражава захвалност својим службама које су учествовале у акцији, уз потврду да су сви безбедоносни и технички системи функционисали у складу са највишим стандардима, закључује се у саопштењу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пожар црна гора електрични аутомобил
