ДРАМА У ЦРНОЈ ГОРИ! Изгорео камион пун електричних „панди“ из Крагујевца!
ПОДГОРИЦА: На ауто-путу принцеза Ксенија у тунелу Важешник у ноћи између 13. и 14. октобра дошло је до саобраћајне незгоде када је дошло до пожада на шлепу који је превозио нове панда аутомобиле из Крагујевца.
Захваљујући брзој и усклађеној реакцији надлежних служби Монтепута, спречена је потенцијално озбиљна саобраћајна несрећа на дионици Матешево – Подгорица.
Како се истиче у саопштењу Монтепута у 01:20 сати је дошло до самозапаљења теретног возила које је превозило путничка електрична возила.
По пријему дојаве, дежурне службе Монтепута одмах су активирале прописане процедуре за ванредне ситуације и предузеле све мере заштите. Пожар је у потпуности угашен до 02:00 часа, након чега се приступило уклањању возила из тунела и стварању услова за нормално одвијање саобраћаја, навели су у саопштењу.
Како истичу, спречена је значајна материјална штета на тунелској инфраструктури, вентилационим системима, електричним инсталацијама, сигнализацији и другим безбедоносним компонентама.
Правовременом и координисаном интервенцијом служби избегнуте су последице по безбедност и функционалност тунела на дужи рок. Ефикасном интервенцијом успешно је спречено ширење пожара, што је било од нарочитог значаја имајући у виду врсту терета – електрична возила са литијум-јонским батеријама, истичу из Монтепута.
Ове батерије, како појашњавају, развијају изузетно високе температуре, склоне су поновном самозапаљењу и њихово гашење представља изазов како код нас, тако и у свету.
Брзина интервенције и правилна процена ситуације били су од пресудног значаја за очување безбедности тунела и заштиту инфраструктуре. Монтепут изражава захвалност својим службама које су учествовале у акцији, уз потврду да су сви безбедоносни и технички системи функционисали у складу са највишим стандардима, закључује се у саопштењу.