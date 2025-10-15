СРЕДЊОШКОЛЦИ, ОСВОЈИТЕ ЛАПТОП ИЛИ ТАБЛЕТ! ЕУ ПРО Плус расписао конкурс, а ово су услови
До 14. новембра, средњошколци из 99 градова могу послати своје радове на тему "Стварај, играј, повежи свет!" и показати како спорт и уметност повезују људе и стварају бољу заједницу.
Програм Европске уније за локални развој (ЕУ ПРО Плус) организује годишњи ликовни конкурс за средњошколце/ке у 99 градова и општина Шумадије, западне, јужне и источне Србије.
Такмичење има циљ да подстакне ђаке да сазнају, размотре и промовишу различите аспекте дугогодишњих односа Србије и Европске уније и истраже заједничке циљеве и вредности.
Конкурс је и прилика да се препозна, подстакне и награди уметнички таленат друштвено ангажованих средњошколаца/ки, као и самих школа које предано пружају подршку креативном развоју младих у градовима и општинама укљученим у програм.
Ове године, ликовни конкурс истиче спорт и уметност, не само као облике игре и креативности већ и као суштински важне за младе да могу да напредују, повезују се и јачају осећај заједништва.
Циљеви конкурса
- Мотивисати младе у 99 градова и општина да негују и одржавају друштвену свест, ангажовање и проактивност у погледу својих права и потреба.
- Инспирисати средњошколце/ке да се ангажују по питањима која су за њих битна и да активно раде на развоју и/или доприносу иницијативама које позитивно утичу на њихове животе и животе њихове заједнице у целини.
- Инспирисати ученике и ученице средњих школа да негују спортске и уметничке таленте као пут који води ка личном расту, креативности и благостању.
- Побољшати окружење за учење у школи наградом за изузетан ангажман.
Ко може да се пријави
Ученици и ученице свих средњих школа и гимназија, без обзира на разред, из 99 локалних самоуправа које учествују у реализацији програма ЕУ ПРО Плус.
Ученици и ученице који су на претходним конкурсима заузели прво, друго или треће место немају право да поново добију било коју од те три награде. Они, међутим, имају право да учествују на конкурсу и заузму неко од преосталих девет места.
Тема такмичења
Овогодишњи ликовни конкурс програма ЕУ ПРО Плус за календар за 2026. годину позива средњошколце и средњошколке да истраже тему "Стварај, играј, повежи свет!".
"Спорт и уметност имају много тога заједничког, покрећу нас, уче нас тимском духу и инспиришу да дамо најбоље од себе. Они су места где се рађају идеје, пријатељства и осећај заједништва. Следећи ову идеју, конкурс подстиче ученице и ученике да размисле о томе како су спорт и уметност уткани у њихове животе, али и како подршка Европске уније Србији – кроз инвестиције у спортске хале, игралишта, културне центре или кроз програме размене младих, мобилности и друге – ствара простор за инклузију, једнакост и креативност”, наводи се у конкурсу.
Идеје
Ево неколико идеја које ће помоћи ученицима/ама да почну да размишљају о својим цртежима, а које еумогућности наводе у тексту свог конкурса:
Замислите:
школски мурал који слави пријатељство,
терен, спортска сала, игралиште на којем сви играју заједно,
културни центар пун младих идеја и енергије који плешу, глуме, баве се уметношћу,
или неки нови дигитални простор који повезује уметност и спорт.
А сада и нацртајте како спорт и уметност стварају бољи, повезанији свет – вашим бојама, вашом маштом.
Ваша младалачка креативност може да дочара како спорт и уметност, уз подршку ЕУ, трансформишу заједнице. Можда чак замислите нешто што још увек не постоји, али се може развити као будућа иницијатива.
Правила конкурса
Формат радова
Радови пријављени на календарски конкурс треба да се придржавају следећих смерница:
Формат: А3 (42 x 29,7 цм).
Прихватљиви медији: илустрације, цртежи, слике или колажи.
На полеђини уметничког дела, наведите следеће информације:
Сажети пасус (приближно 30 речи / 100 карактера) који описује рад;
Пуно име и презиме ученика/це са контакт телефоном и имејл адресом;
Година и разред ученика/це;
Пуно име и презиме, контакт телефон и имејл адреса одговорног наставника;
Назив и адреса школе.
Радови послати без текстуалног објашњења неће бити узети у обзир. Објашњења треба јасно да пренесу суштину предатог рада.
Општа правила конкурса
ЕУ ПРО Плус не покрива трошкове израде и слање ученичких радова;
Учешће на конкурсу је бесплатно, а пријаве могу поднети појединачно ученици или школа у виду групне (школске) пријаве;
Радови који нису у складу са темом или не испуњавају техничке и ауторске услове биће дисквалификовани;
Само необјављени ликовни радови могу да учествују у такмичењу;
Ученички радови са неприкладним насловима или порукама биће дисквалификовани;
Неопходно је избегавати стереотипе, исмевање, увредљиве или неприкладне приказе рањивих група, њихових друштвених позиција, стилова живота и култура. Ученички радови која садрже такав садржај биће аутоматски дисквалификовани;
Аутори и школе морају да обезбеде да сви елементи достављених ученичких радова буду оригинални и да нису копирани из других извора;
Све слике које се користе у уметничким делима морају бити у складу са постојећим Законом о ауторским и сродним правима Републике Србије;
Учешћем на овом конкурсу, аутори/ке и школе дају ЕУ ПРО Плус и Делегацији Европске уније у Републици Србији (ДЕУ) право коришћења уметничких дела за промотивне, рекламне, информативне, едукативне радионице, информативне кампање и кампање у вези са темом конкурса без претходне дозволе аутора;
Имена аутора/ки најбољих радова биће наведена на страницама календара ЕУ ПРО Плус за 2026. годину;
Ученици/це који су освојили једно од прва три места на неком од претходних такмичења немају право да поново заузму највиши ранг, односно добију једну од прве три награде. Они, међутим, и даље имају право да учествују на конкурсу и заузму неко од преосталих девет места;
Ученици и ученице, као и шира јавност, за најбоље радове моћи ће да гласају онлајн, на интернет страници програма ЕУ ПРО Плус, и тако одаберу 12 радова из уже конкуренције од 20 радова, које претходно изабрао интерни жири. Онлајн гласање се отвара након затварања конкурса и траје пет дана.
Глас публике ће бити пети члан жирија који ће изабрати 12 најбољих радова који ће се наћи на страницама календара ЕУ ПРО Плуса за 2026. годину, док ће њихови аутори и ауторке бити награђени лаптоп и таблет рачунарима и мобилним телефонима. Путем конкурса позивамо и школе да организују интерна школска такмичења, а она школа која се буде показала као најбоља у ангажовању и организацији добиће као награду лаптоп и пројектор.
Конкурс је отворен до 14. новембра 2025. године, а све информације и пропозиције су доступне на сајту ЕУ Могућности.
(ЕУправо зато/еумогућности)