ЗНАТЕ КО ЈЕ АЛИ ОВО НЕ ЗНАТЕ О ЊОЈ Урсула фон дер Лајен иза себе има богато испуњен живот ГОДИНУ ЈЕ ПРОЖИВЕЛА ПОД ЛАЖНИМ ИМЕНОМ, данас мајка седморо деце и најмоћнија жена ЕУ
Председница Европске комисије синоћ је допутовала у Београд, где борави у званичној посети у оквиру турнеје по Западном Балкану.
О њеној политичкој биографији се зна много, али оно што се крије иза ње још је интересантаније и, понекад, као филмска прича.
Урсула фон дер Лајен, председница Европске комисије (ЕК) започела је данас званичну посету Београду у оквиру турнеје по Западном Балкану.
Фон дер Лајенова се већ неко време суочава с репутацијском кризом, због контроверзи у вези с набавком вакцина против ковида (тзв. афера "Фајзергејт"), а то нису једини проблеми које има – двапут је "преживела" гласање о поверењу у Европском парламенту.
Њој се замерају трговински споразуми Европске уније са Сједињеним Државама и јужноамеричким блоком Меркосур, као и недостатак транспарентности и одговорности и неактивност по питању израелског рата у Појасу Газе.
Једна од најмоћнијих жена Европе делује као да је ови скандали не дотичу много, што не чуди с обзиром на њено искуство у политици, у коју је ушла још крајем 90-их. Постепено је јачала свој положај, док није постала једна од централних фигура политике Старог континента, а у прошлости је обављала више битних функција.
Детињство и младост Урсуле фон дер Лајен
Рођена је као Урсула Албрехт у Белгији, у Икселу, мањој општини у реигону Брисел, 8. октобра 1958. године. Ћерка је Ернста Албрехта, једног од првих европских државних службеника од успостављања Европске комисије 1958, баш у години кад је Урсула дошла на свет.
Већина њених предака је из Хановера и Бремена, али има и једну прабаку из Америке која је имала мешовито европско порекло. У породичном стаблу има позната имена, као што су трговац памуком Карл Албрехт, Мери Ледстон Робертсон, која је потицала из породице власника плантаже у Чарлстону, а ту је и много раних досељеника у Каролину, Вирџинију, Пенсилванију и Барбадос, који су постали истакнуте политичке фигуре, гуверенери, војна лица...
Кад је она имала 13 година, преселили су се у Зенде, град у близини Хановера, где је њен отац постао извршни директор компаније "Балзен" и ушао у политичке структуре државе Доња Саксонија, а дошао је и до места председника, на ком се задржао од 1976. до 1990.
Урсула је 1977. на Универзитету у Гетингену уписала студије економије, али је наредне године морала да се пресели у Лондон из безбедносних разлога. Албрехтовима је речено да Фракција Црвене армије наводно планира да је киднапује као ћерку Ернста Албрехта, па је Урсула годину дана становала у Великој Британији под заштитом Скотланд Јарда, с лажним именом Роуз Ледсон.
Тамо није губила време, већ је уписала Лондонску школу економије, а проживела је незаборавну годину своје младости. Како је касније причала, "више је живела него што је студирала" јер је Лондон "отелотворење модерног: слобода, животна радост, пробање свега". Ово искуство донело јој је, каже, "унутрашњу слободу коју је задржала до данас".
Кући се вратила 1979, али је наставила годинама да живи као штићено лице.
После повратка у Немачку је уписала Медицинску школу у Хановеру, а лиценцу је стекла 1987, као специјализована за здравље жена. Неко време је радила у Женској клиници, а дипломирала као докторка медицине 1991. године.
Политичка каријера Урсуле фон дер Лајен
У политику је ушла 1990, када се учланила у Хришћанско-демократску унију Немачке (ЦДУ). Потом се, након живота у Калифорнији, укључила у локалну политику Доње Саксоније.
У Бундестаг је ушла 2005. године, а од тада је била министарка за породична питања и омладину, министарка рада и социјалних питања, министарка одбране...
На месту председнице ЕК је од 2019, када је постала прва жена на овој функцији и прва особа из Немачке на челу Европске комисије од њеног првог председника Волтера Холштајна.
Брак са Хајком фон дер Лајеном
Презиме под којим је данас зна цео свет добила је удајом за др Хајка фон дер Лајена, члана угледне породице Фон дер Лајен, која је стекла богатство трговином свилом и у 18. веку је једном њеном огранку Наполеон дао титулу барона, док је у 18. то учинио краљ Пруске.
Фон дер Лајенови су се познавали од студентских дана, када су се упознали у универзитетском хору у Гетингену, а након венчања 1986. неко време деведесетих су живели у Америци.
Пар је заједно добио седморо деце, која су рођена у периоду између 1987. и 1999. године, а породица живи у складу с лутеранском традицијом.
Када не води разговоре са светским лидерима и не председава Европском комисијом, Урсула фон дер Лајен с породицом води миран, повучен живот.
Скрасили су се на фарми у Бургдорфу, у близини Хановера, где држе много коња. Мало је познато да је она страствена јахачица и да је у прошлости учествовала на бројним такмичењима.
(Espreso.co.rs)