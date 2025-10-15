ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ МАКСИМАЛНЕ ПРОПИСАНЕ КАЗНЕ Суђење оптуженима за покушај рушења уставног поретка почиње 24. новембра
НОВИ САД: У Вишем суду у Новом Саду за 24. новембар је заказан почетак суђења оптуженима за покушај рушења уставног поретка, речено је Танјугу у том суду.
Оптужницом је обухваћено 12 особа, чланова Покрета слободних грађана и организације "Став", а на терет им се ставља извршење кривичног дела припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије у саизвршилаштву у вези са кривичним делом напад на уставно уређење и кривичног дела позивање на насилну промену уставног уређења.
Донето је правоснажно решење да се оптуженима који се налазе у бекству (њих шест) суди у одсуству.
Оптужени су М.Ц, С.Ђ, Л.Д, М.В, Л.Ј, Д.С, Б.Ђ, Д.Б, М.П, Д.А, А.П. и Ј.Д.
Тужилаштво је у оптужном предлогу суду предложило да након суђења окривљене огласи кривим и да им изрекне максималне законом прописане казне за кривично дело које им се ставља на терет.
Они су ухапшени 14. марта, након што су медији објавили аудио снимак у којем се чују лица за која је наведено да су чланови ПСГ како планирају упад у зграду РТС-а и у институције током протеста студената у блокади 15. марта у Београду.