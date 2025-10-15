overcast clouds
ВИШЕСАТНА ЗАДРЖАВАЊА НА ГРАНИЦИ Теретњаци на Батровцима чекају 8 сати

15.10.2025. 18:52 19:02
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Dnevnik.rs

Најдуже задржавање за теретна возила је на граничном прелазу Батровци, осам сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (AMSS).
   

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на граничним прелазима Шид, пет сати, Сремска Рача, два сата и Келебија, сат времена.
    

На граничним прелазима Србије за путничка возила нема задржавања. 
     

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

задржавање на граници Батровци камиони
