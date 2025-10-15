ВИШЕСАТНА ЗАДРЖАВАЊА НА ГРАНИЦИ Теретњаци на Батровцима чекају 8 сати
15.10.2025.
Најдуже задржавање за теретна возила је на граничном прелазу Батровци, осам сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (AMSS).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на граничним прелазима Шид, пет сати, Сремска Рача, два сата и Келебија, сат времена.
На граничним прелазима Србије за путничка возила нема задржавања.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.