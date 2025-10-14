ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ ПРОХОДНИ На Батровцима задржавање за теретна возила пет сати, на прелазу Шид четири
14.10.2025. 19:59 20:01
Према информацијама Управе граничне полиције у 17.15 сати, задржавање за теретна моторна возила на граничном прелазу Батровци на излазу из земље је пет сати, док се на прелазу Шид чека четири сата, такође на излазу из Србије.
На прелазу Сремска Рача теретњаци чекају сат времена на излазу, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије.
На осталим прелазима нема задржавања за све категорије возила, као ни на наплатним станицама на ауто путевима.